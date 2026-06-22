Угроза FPV-дронов и КАБов для Харькова: что делает городская власть — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов привел данные о последствиях российских ударов по Харькову за минувшую неделю. Она отличилась расширением арсенала средств, которыми терроризируют город: вернулись КАБы и чаще стали залетать FPV.

«Отдельно хочу остановиться на угрозе FPV-дронов и КАБов. Городские власти находятся в непрерывной коммуникации с военным командованием. Мы, со своей стороны, оперативно передаем всю информацию, фиксируем последствия и готовы организационно, технически и логистически поддержать любое решение Сил обороны, направленное на защиту Харькова и харьковчан. Однако должны осознавать: выбор тактики обороны и непосредственное уничтожение враждебных целей — это исключительная прерогатива ВСУ. Мы же в свою очередь сделаем все возможное на нашем уровне, чтобы им помочь», — подчеркнул Терехов.

Он опубликовал статистику ударов и их последствий. Так, с 15 по 21 июня ВС РФ атаковали город 20 раз. Кроме КАБов и FPV, в ход шли баллистические ракеты «Искандер», «Шахеды» и «Молнии».

«За неделю ранения получили 32 человека, среди которых шестеро – дети. Но самое страшное – невосполнимые потери. В общей сложности девять жизней харьковчан унес враг за эти семь дней», — констатировал мэр Харькова.

Воздушные тревоги в Харькове продолжались 95 часов — то есть почти четверо суток. При этом, по данным мэра, это на 57 часов меньше, чем было в области, где тревога практически не прекращалась.

Угроза российских FPV-дронов в Харьковской области нарастает. Сообщения об атаках на гражданских поступают фактически ежедневно. Институт изучения войны уже назвал происходящее «сафари на людей». Мы подробно анализировали ситуацию в обзоре. Появление FPV на улицах Харькова становится все более реальным поводом для беспокойства. 19 июня зафиксирован первый удар по автомобилю на дороге в городе (в районе Пятихаток), водитель погиб.