FPV-дроны над Харьковом будут сбивать патрульные полицейские (видео)

Полицейские проходят учения, чтобы уметь противодействовать российским FPV-дронам. Начальник Патрульной полиции Харьковщины Виктор Левченко сообщил, что будут формировать мобильные огневые группы.

«При поддержке Департамента патрульной полиции и 13-й бригады НГУ «Хартия» обучаем и запускаем на базе управления патрульной полиции в Харьковской области мобильные огневые группы для защиты малого неба от FPV-дронов, которыми российские черти все чаще пытаются кошмарить Харьковчан», — написал Левченко в Facebook.

Он поделился сообщением пресс-службы Патрульной полиции Харьковщины о сути учений, в которых участвуют сотрудники. По приведенным данным, полицейские отрабатывают стрельбу из самозарядного гладкоствольного оружия.

«В настоящее время они овладевают навыками выявления и противодействия враждебным FPV-дронам, представляющим угрозу для гражданского населения и безопасности экипажей. Полицейские учатся идентифицировать и поражать беспилотники в условиях, приближенных к реальным. Инспекторы отрабатывают стрельбу по движущимся целям, а также темповую стрельбу с быстрой сменой позиций», — проинформировали в Патрульной полиции.

Угроза российских FPV-дронов в Харьковской области нарастает. Сообщения об атаках на гражданских поступают фактически ежедневно. Институт изучения войны уже назвал происходящее «сафари на людей». Мы подробно анализировали ситуацию в обзоре. Появление FPV на улицах Харькова становится все более реальным поводом для беспокойства. 19 июня зафиксирован первый удар по автомобилю на дороге в городе (в районе Пятихаток), водитель погиб.