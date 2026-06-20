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FPV-дрони над Харковом збиватимуть патрульні поліцейські (відео)

Суспільство 15:57   20.06.2026
Оксана Горун
FPV-дрони над Харковом збиватимуть патрульні поліцейські (відео) Скриншот

Поліціянти проходять навчання, щоб уміти протидіяти російським FPV-дронам. Начальник Патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко повідомив, що формуватимуть мобільні вогневі групи.

“За підтримки Департаменту патрульної поліції та 13 бригади НГУ “Хартія” навчаємо і запускаємо на базі управління патрульної поліції в Харківській області мобільні вогневі групи для захисту малого неба від FPV-дронів, якими російські чорти все частіше намагаються кошмарити Харківʼян”, – написав Левченко.

Він поділився повідомленням пресслужби Патрульної поліції Харківщини про суть навчань, у яких беруть участь співробітники. За наведеними даними, поліціянти відпрацьовують стрільбу з самозарядної гладкоствольної зброї.

“Наразі вони опановують навички виявлення та протидії ворожим FPV-дронам, які становлять загрозу для цивільного населення та безпеці екіпажів. Поліцейські навчаються ідентифікувати та вражати безпілотники в умовах, наближених до реальних. Інспектори відпрацьовують стрільбу по рухомих цілях, а також темпову стрільбу зі швидкою зміною позицій”, – поінформували в Патрульній поліції.

Загроза російських FPV-дронів у Харківській області наростає. Повідомлення про атаки на цивільних надходять фактично щодня. Інститут вивчення війни вже назвав те, що відбувається, “сафарі на людей”. Ми детально аналізували ситуацію в огляді. Поява FPV на вулицях Харкова стає все більш реальним приводом для занепокоєння. 19 червня зафіксували перший удар по автівці на дорозі в місті (в районі П’ятихаток), водій загинув.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2026 в 15:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти проходять навчання, щоб уміти протидіяти російським FPV-дронам".