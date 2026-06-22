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Що радять цивільним захисники, які воюють на Куп’янському напрямку (відео)

Записано 13:47   22.06.2026
Вікторія Яковенко
Що радять цивільним захисники, які воюють на Куп’янському напрямку (відео) Скриншот

Будь-яке пересування поблизу лінії фронту наразі проводиться в режимі спецоперації. Зокрема, через загрозу ворожих БпЛА, повідомив в етері нацмарафону офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Віктор Петрович.

«Дуже небезпечно. Будь-яке пересування ближче 20-10 км, воно проходить в режимі спецоперації, РЕБами, аналізом неба. Ці пересування зараз зведені до мінімуму. Ми намагаємось якомога менше пересуватись, щоб наші позиції не розкривати. Робиться це більше за поганої погоди. Цивільним взагалі я б порадив виїжджати з цих територій і евакуюватись, не випробовувати долю. Прифронтові зони надзвичайно небезпечні, нашим військовим доводить допомагати через важку гуманітарну ситуацію місцевим мешканцям, що також відволікає воїнів від знищення ворога. Доводиться проводити евакуацію поранених цивільних. Тому цивільним моя порада: виїжджати і берегти своє життя», – звернувся Віктор Петрович.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

У ЗСУ також пояснили, чому росіяни не використовують важку техніку на Куп’янському напрямку.

«Вони б хотіли б повернутися до тактики використання масованих колон і штурмувати великими групами, але в них наразі не виходить через те, що велика кіл-зона, велике насичення нашими дронами і багато розвідки нашої. Через це їм не вдається ефективно добратися до наших позицій. Велика колона особливо помітна. В них наразі очевидно таких ресурсів немає, щоб кожен день відправляти по колоні. Вони по одному, по двоє йдуть, десь знайшли якусь лозєйку, там трішки просунулись, накопичились і там щось намагаються зробити (коригувати дрони, чи щось подібне). Були такі часи, коли знищувались по 100 чоловік за день, по 10-15 одиниць техніки за день. Для ворога таку велику кількість на кожен штурм залучати неможливо», – сказав Віктор Петрович.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 13:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будь-яке пересування поблизу лінії фронту наразі проводиться в режимі спецоперації. Зокрема, через загрозу ворожих БпЛА".