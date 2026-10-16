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Розстріл військових на Харківщині: Бутусов заявив про брак резервів

Суспільство 13:19   16.10.2026
Вікторія Яковенко
Розстріл військових на Харківщині: Бутусов заявив про брак резервів Скриншот

Командир роти БпЛА 23-го штурмового полку 2-го корпусу НГУ “Хартія” та український журналіст Юрій Бутусов коментуючи вбивство п’ятьох військових та цивільного на Харківщині, звернув увагу на нестачу резервів і поповнення для підрозділів, які місяцями тримають оборону.

Бутусов каже: обставини цього злочину варті уваги, бо його рота також діє саме у цьому районі.

“Що сказати про причини? Передумови для цієї трагедії склались вже давно. Російські штурмові групи намагаються пройти кожного дня, кожного дня їх вбивають, але одному з них вдалось пройти. Багато часу славетна 72-га механізована бригада веде важкі бої, але не отримує суттєвого поповнення. Люди знаходяться на позиціях місяцями, перевтомлюються, людей не вистачає, і зовсім не дивно, що на одній з ділянок ворожому солдату вдалось знайти шпарину та пройти крізь бойові порядки. Усі загиблі у будинку були гідними досвідченими бійцями, які працювали майже безперервно, тому що поповнення їм смугу не виділяють. Тому нічого дивного, що вдень у будинку достатньо далеко від передової люди спали”, – зазначив Бутусов.

Він підкреслив, що сподівається на належну реакцію головнокомандувача ЗСУ Драпатого.

“У нас прийнято давати більше поповнення та резервів на ті ділянки, де оборона провалюється та усе сиплеться. А там, де люди докладають усіх сил, щоб не відступати, щоб триматись, там вважають, що нічого важкого не відбувається, можна і не поповнювати, аж поки не починає сипатись і там. Ось до яких гірких наслідків призводить такий підхід. Сподіваюсь, вбивця Рижиков ні на які обміни не потрапить. А за загибель товаришів українці відплатять 1009-му полку у стократному розмірі, там вже тричі повністю обнулявся склад штурмових груп, але ворог продовжує поповнюватись та наступати. Це також і важливий урок – у прифронтовій зоні треба завжди розуміти та діяти так, що ворог може бути поруч”, – вважає військовий.

Нагадаємо, правоохоронці затримали та вручили підозру російському військовому, який, за даними слідства, вбив п’ять українських оборонців у Харківському районі. Трагедія сталася 13 жовтня. У Харківській обласній прокуратурі опублікували відео допиту фігуранта.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 13:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юрій Бутусов коментуючи вбивство п’ятьох військових та цивільного на Харківщині, звернув увагу на нестачу резервів і поповнення для підрозділів, які місяцями тримають оборону.".