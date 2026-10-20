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Новини Харкова – головне 20 жовтня: наліт на Ізюм, 26 атак на фронті

Події 08:25   20.10.2026
Оксана Горун
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Новини Харкова – головне 20 жовтня: наліт на Ізюм, 26 атак на фронті

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

08:25

Нічний наліт БпЛА на Ізюм: є постраждалі, виникли чотири пожежі

Армія РФ з 00:22 до 04:00 ночі 20 жовтня атакувала Ізюм безпілотниками, у тому числі реактивними. У місті виникли чотири пожежі: горіли будинки, машини, господарчі споруди, а також – будівля Управління освіти Ізюмської міської ради. П’ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес, повідомила пресслужба Ізюмської МВА.

08:04

26 атак на півночі області зафіксував Генштаб ЗСУ

“На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 26 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Кутьківки, Лимана, Стариці, Малої Вовчої, Ізбицького, Вільчі, Охрімівки, Захарівки, Караїчного, Бочкового, Зибиного та Радьківки. На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив”, – поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 20 жовтня.

07:40

Ніч із трьома тривогами

Протягом ночі в Харкові були три повітряні тривоги: з  21:28 до 23:55, з 00:26 до 00:41 та з  01:33 до 04:09. Першу з них оголошували через загрозу атаки російських БпЛА.

Після опівночі в небі області фіксували реактивні “шахеди”, інформували моніторингові канали.

Пізніше додалася активність російської тактичної авіації, яка почала скидати КАБи на північ області.

Різні БпЛА фіксують у регіоні й станом на 07:40. У місті поки що відбій – після останньої тривоги минуло 3,5 години.

Читайте також: Як 20 жовтня відключатимуть світло в Харкові та області: графіки

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 08:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".