Як 20 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки
У вівторок, 20 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 10:00–12:00; 19:00–22:00
- 1.2 08:00–12:00; 19:00–22:00
- 2.1 08:00–12:00; 19:00–22:00
- 2.2 08:00–12:00; 19:00–22:00
- 3.1 12:00–15:30; 22:00-24:00
- 3.2 12:00–15:30; 22:00-24:00
- 4.1 12:00-15:30
- 4.2 12:00-15:30
- 5.1 06:00–08:00; 15:30–19:00
- 5.2 06:00-08:00; 15:30–19:00
- 6.1 15:30-19:00
- 6.2 15:30-19:00
Список адрес за чергами – тут .
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Нагадаємо, в планах Харківської обласної військової адміністрації — обладнати цього року антидроновими сітками понад тисячу кілометрів. Більшість робіт уже виконано, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у нацмарафоні «Єдині новини».