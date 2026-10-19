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Як 20 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки

Економіка 21:35   19.10.2026
Тетяна Литвіна
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Як 20 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки

У вівторок, 20 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє  Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 10:00–12:00; 19:00–22:00
  • 1.2 08:00–12:00; 19:00–22:00
  • 2.1 08:00–12:00; 19:00–22:00
  • 2.2 08:00–12:00; 19:00–22:00
  • 3.1 12:00–15:30; 22:00-24:00
  • 3.2 12:00–15:30; 22:00-24:00
  • 4.1 12:00-15:30
  • 4.2 12:00-15:30
  • 5.1 06:00–08:00; 15:30–19:00
  • 5.2 06:00-08:00; 15:30–19:00
  • 6.1 15:30-19:00
  • 6.2 15:30-19:00

Список адрес за чергами – тут .

Читайте також: Особисто не приймає: як звернутися до Служби відновлення Харківщини

Нагадаємо, в планах Харківської обласної військової адміністрації — обладнати цього року антидроновими сітками понад тисячу кілометрів. Більшість робіт уже виконано, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у нацмарафоні «Єдині новини».

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 21:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 20 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомляє  Харківобленерго.".