Як 20 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки

У вівторок, 20 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 10:00–12:00; 19:00–22:00

1.2 08:00–12:00; 19:00–22:00

2.1 08:00–12:00; 19:00–22:00

2.2 08:00–12:00; 19:00–22:00

3.1 12:00–15:30; 22:00-24:00

3.2 12:00–15:30; 22:00-24:00

4.1 12:00-15:30

4.2 12:00-15:30

5.1 06:00–08:00; 15:30–19:00

5.2 06:00-08:00; 15:30–19:00

6.1 15:30-19:00

6.2 15:30-19:00

Список адрес за чергами – тут .

Нагадаємо, в планах Харківської обласної військової адміністрації — обладнати цього року антидроновими сітками понад тисячу кілометрів. Більшість робіт уже виконано, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у нацмарафоні «Єдині новини».