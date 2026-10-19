Особисто не приймає: як звернутися до Служби відновлення Харківщини

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області не приймає відвідувачів за своєю офіційною адресою. Також можуть не працювати телефони організації.

У Службі пояснили, що через безпекову ситуацію фахівці тимчасово не перебувають у своїх приміщеннях. Також можуть тимчасово не працювати стаціонарні телефонні лінії Служби, тому додзвонитися за звичними телефонними номерами в цей період може бути неможливо.

З усіх питань, що належать до компетенції Служби відновлення, просять звертатися за офіційною електронною адресою:

info.kh@restoration.gov.ua.

“Всі звернення, отримані електронною поштою, будуть обов’язково опрацьовані відповідно до встановленого порядку. Наші фахівці зв’яжуться із заявниками для уточнення інформації або відповіді. Про відновлення роботи за звичайною адресою та можливість особистого прийому громадян повідомимо додатково на офіційному сайті Служби”, – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, поблизу Валок триває поточний ремонт траси М-03 Київ – Харків – Довжанський. Через інтенсивний рух на дорозі утворилася колійність. Дорожники кажуть: роботи тут вже на завершальному етапі.