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Туман і до +18 у Харкові: прогноз погоди на вівторок, 20 жовтня

Погода 20:40   19.10.2026
Тетяна Литвіна
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Туман і до +18 у Харкові: прогноз погоди на вівторок, 20 жовтня

У вівторок, 20 жовтня, у Харкові та області без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

У Харкові буде хмарно із проясненнями 🌥. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Термометри вночі показуватимуть 9–11 градусів, удень — 16–18 градусів.

По області вночі та вранці також місцями туман 🌫. Нічна температура становитиме 8–13 градусів, удень — 14–19.

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Нагадаємо, захисники Харківщини активно готуються до ведення бойових дій у зимовий період, щоб зберегти ефективність застосування безпілотників та протидіяти можливим спробам противника задіяти бронетехніку.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 20:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 20 жовтня, у Харкові та області без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, повідомили у Гідрометеоцентрі.".