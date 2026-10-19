Туман і до +18 у Харкові: прогноз погоди на вівторок, 20 жовтня

У вівторок, 20 жовтня, у Харкові та області без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

У Харкові буде хмарно із проясненнями 🌥. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Термометри вночі показуватимуть 9–11 градусів, удень — 16–18 градусів.

По області вночі та вранці також місцями туман 🌫. Нічна температура становитиме 8–13 градусів, удень — 14–19.

Нагадаємо, захисники Харківщини активно готуються до ведення бойових дій у зимовий період, щоб зберегти ефективність застосування безпілотників та протидіяти можливим спробам противника задіяти бронетехніку.