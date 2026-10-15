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«Один із ключових маршрутів»: біля Валок завершують ремонт траси М-03 (фото)

Суспільство 13:14   15.10.2026
Вікторія Яковенко
«Один із ключових маршрутів»: біля Валок завершують ремонт траси М-03 (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Поблизу Валок триває поточний ремонт траси М-03 Київ – Харків – Довжанський. Через інтенсивний рух на дорозі утворилася колійність. Дорожники кажуть: роботи тут – вже на завершальному етапі.

В Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області підкреслили: М-03 – один із ключових маршрутів, що сполучає Харківщину з іншими регіонами України. Цією дорогою перевозять вантажі, забезпечують потреби військових та евакуюють населення. Від її належного стану залежить безперебійна логістика та стійкість транспортної мережі області.

«Дорожники вже відфрезерували пошкоджене покриття, замінили основу на щебенево-піщану суміш, оброблену цементом, і влаштували нижній шар асфальтобетону. Наразі готуються до укладання верхнього шару зі щебенево-мастикового асфальтобетону. Роботи виходять на завершальний етап у межах наявного фінансування», – йдеться у повідомленні.

ремонт дороги на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
ремонт дороги на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
ремонт дороги на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
ремонт дороги на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Нагадаємо, у районі Берестина ремонтували автодорогу М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро. Роботи планували закінчити до кінця вересня.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 13:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу Валок триває поточний ремонт траси М-03 Київ – Харків – Довжанський. Через інтенсивний рух на дорозі утворилася колійність.".