Военных после ранений будут назначать на другие должности в ВСУ – Минобороны
Раненых, которые не могут выполнять боевые задачи и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности, сообщает в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, война усложнила все, что функционировало в ВСУ до полномасштабного вторжения армии РФ. Решение новых проблем ищут прямо сейчас, потому что раньше такого опыта не было.
«Стандартная процедура — назначить раненого после лечения на должность, которую тот в состоянии занимать, во время войны стала для боевых командиров непростой. Потому что полномасштабная война диктует свои условия. Вакансий в ВСУ на сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения. Проблема известна и с ней уже отработала рабочая группа Минобороны и ВСУ», — пишет Маляр.
Она отметила, что уже есть план конкретных решений. Так, готовится распоряжение главнокомандующего ВСУ, которое должно решить вопрос тех, кто сейчас ждет назначения. Также планируются изменения системного характера: в приказ №402 Минобороны и законодательство.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 21:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Раненых, которые не могут выполнять боевые задачи и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности, сообщает в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.".