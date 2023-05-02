Военных после ранений будут назначать на другие должности в ВСУ – Минобороны

Раненых, которые не могут выполнять боевые задачи и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности, сообщает в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, война усложнила все, что функционировало в ВСУ до полномасштабного вторжения армии РФ. Решение новых проблем ищут прямо сейчас, потому что раньше такого опыта не было.

«Стандартная процедура — назначить раненого после лечения на должность, которую тот в состоянии занимать, во время войны стала для боевых командиров непростой. Потому что полномасштабная война диктует свои условия. Вакансий в ВСУ на сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения. Проблема известна и с ней уже отработала рабочая группа Минобороны и ВСУ», — пишет Маляр.

Она отметила, что уже есть план конкретных решений. Так, готовится распоряжение главнокомандующего ВСУ, которое должно решить вопрос тех, кто сейчас ждет назначения. Также планируются изменения системного характера: в приказ №402 Минобороны и законодательство.