Защититься от российских дронов: что придумали бойцы, воюющие в Волчанске 📹
Если раньше в районе Волчанска на Харьковщине враг активно использовал артсистемы и КАБы, то с августа 2024-го (когда началась Курская операция) армия РФ массированно атакует позиции СОУ дронами.
«Это дроны со сбросами, дроны FPV, также очень часто использует дроны на оптоволокне, которые нам создают определенные проблемы, поскольку наши РЭБы на них не действуют. Однако благодаря тому, что мы совершенствуем свои позиции, мы навариваем на наши транспортные средства определенные металлические конструкции, которые спасают жизнь и здоровье наших военнослужащих. Поэтому оптоволоконные FPV по состоянию на сегодняшний день не поражают так массово как бы этого хотел враг», — рассказал в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.
Он констатирует: противнику не удается продвигаться в Волчанске, СОУ не пропускают вражескую пехоту.
«По состоянию на сегодняшний день мы удерживаем контроль над логистическими путями сообщения оккупантов, таким образом им не удается использовать массовую бронетехнику. Враг передвигается к линии боестолкновения исключительно на легких авто, обычно это авто советского образца, или использует мотоциклы, или багги», — отметил Историк.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, військові, военные, война, волчанск, дрони, дроны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 07:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если раньше в районе Волчанска на Харьковщине враг активно использовал артсистемы и КАБы, то с августа 2024-го армия РФ массированно атакует позиции СОУ дронами.".