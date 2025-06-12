Украинские защитники продвинулись на Боровском направлении – ISW

В Институте изучения войны (ISW) сообщают об успехе ВСУ в районе села Лозовая в Харьковской области.

«Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что украинские силы недавно отбили позиции к северу от Лозовой (к северо-востоку от Боровой), что свидетельствует о том, что российские силы больше не осуществляют полный контроль над районом возле Лозовой», — пишут аналитики.

Отметим, что Лозовая находится в Боровской громаде, вблизи административной границы с Луганской областью.

На Харьковском и Купянском направлениях, по данным аналитиков, ситуация неизменна – враг успехов не имеет.