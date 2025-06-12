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Украинские защитники продвинулись на Боровском направлении – ISW

Фронт 07:02   12.06.2025
Виктория Яковенко
Украинские защитники продвинулись на Боровском направлении – ISW Карта DeepState

В Институте изучения войны (ISW) сообщают об успехе ВСУ в районе села Лозовая в Харьковской области.

«Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что украинские силы недавно отбили позиции к северу от Лозовой (к северо-востоку от Боровой), что свидетельствует о том, что российские силы больше не осуществляют полный контроль над районом возле Лозовой», — пишут аналитики.

Отметим, что Лозовая находится в Боровской громаде, вблизи административной границы с Луганской областью.

На Харьковском и Купянском направлениях, по данным аналитиков, ситуация неизменна – враг успехов не имеет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 07:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) сообщают об успехе ВСУ в районе села Лозовая в Харьковской области.".