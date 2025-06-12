Последствия ночной атаки «Шахедов» на Харьков: пострадавших 12, пожары (видео)

Враг атаковал Харьков БпЛА с 01:37 до 03:08. Зафиксировано 11 попаданий, еще один «Шахед» не взорвался. По состоянию на утро известно о 12 пострадавших, среди которых – четыре ребенка.

«Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах», — сообщает мэр города Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что травмы разной степени тяжести получили 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девочка.

По его данным, в Шевченковском районе попадание произошло в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела вспыхнула трава и мусор. Также зафиксировано попадание БпЛА типа «Герань-2» в землю. Повреждено остекление трех многоэтажек. В результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава на площади 100 м. кв.

В Слободском районе в результате обстрела вспыхнул магазин на площади 200 м. кв.

В Салтовском районе из-за попадания БпЛА возле жилой многоэтажки загорелись гражданские автомобили. Также поврежден фасад многоэтажного здания. Кроме того, БпЛА попал в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания — произошел пожар. На крыше складского помещения обнаружили неразорванный БпЛА.

Последствия прилетов показали в Харьковской областной прокуратуре и ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Видео: Харьковская областная прокуратура