Последствия ночной атаки «Шахедов» на Харьков: пострадавших 12, пожары (видео)
Враг атаковал Харьков БпЛА с 01:37 до 03:08. Зафиксировано 11 попаданий, еще один «Шахед» не взорвался. По состоянию на утро известно о 12 пострадавших, среди которых – четыре ребенка.
«Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах», — сообщает мэр города Игорь Терехов.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что травмы разной степени тяжести получили 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девочка.
По его данным, в Шевченковском районе попадание произошло в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела вспыхнула трава и мусор. Также зафиксировано попадание БпЛА типа «Герань-2» в землю. Повреждено остекление трех многоэтажек. В результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава на площади 100 м. кв.
В Слободском районе в результате обстрела вспыхнул магазин на площади 200 м. кв.
В Салтовском районе из-за попадания БпЛА возле жилой многоэтажки загорелись гражданские автомобили. Также поврежден фасад многоэтажного здания. Кроме того, БпЛА попал в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания — произошел пожар. На крыше складского помещения обнаружили неразорванный БпЛА.
Последствия прилетов показали в Харьковской областной прокуратуре и ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Видео: Харьковская областная прокуратура
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, Олег Синегубов, пострадавшие, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 05:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг атаковал Харьков БпЛА с 01:37 до 03:08. Зафиксировано 11 попаданий, еще один «Шахед» не взорвался. По состоянию на утро известно о 12 пострадавших.".