Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности

Харьков под атакой вражеских БпЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Шевченковском, Салтовском и Слободском районах.

Дополнено в 03:40. Двое пострадавших в Харькове — это девочки 12 и 16 лет, у них острая реакция на стресс.

Дополнено в 03:30. На Салтовке — «прилет» в нескольких метрах от еще одной многоэтажки, есть пострадавшие, сообщил Терехов. Также количество пострадавших на месте первого удара по Салтовскому району возросло до двух.

Дополнено в 03:21. Городской голова Харькова уточнил: один из БпЛА ударил по крыше многоэтажки в Харькове, обошлось без пострадавших. Еще один удар, предварительно, пришелся по фитнес-клубу в том же районе – там пострадал один человек.

Также удар был по зданию детского сада в Шевченковском районе — посреди многоэтажной застройки. Последствия уточняют.

Дополнено в 03:13. Предварительно есть информация о «прилете» в жилой дом в Салтовском районе, есть пострадавший, отметил Терехов.

Дополнено в 03:11. Мэр проинформировал еще о «прилетах» — по Шевченковскому и Слободскому районам. Их последствия уточняют.

«На Харьков еще идет еще несколько вражеских беспилотников. Будьте осторожны!» — предупредил городской голова.

03:04. Взрывы в Харькове с перерывами звучат с 01:37.

«Город снова под атакой «Шахедов» – в воздухе еще есть беспилотники!» — отреагировал на первые взрывы Терехов.

Следом он сообщил: под ударом был Шевченковский район. Один из «прилетов» — во дворе школы, выбиты окна, информации о пострадавших нет.

А после громко было на Салтовке. После серии взрывов мэр Харькова сообщил о попадании в Салтовском районе. Его последствия уточняют.