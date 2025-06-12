Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
Харьков под атакой вражеских БпЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Шевченковском, Салтовском и Слободском районах.
Дополнено в 03:40. Двое пострадавших в Харькове — это девочки 12 и 16 лет, у них острая реакция на стресс.
Дополнено в 03:30. На Салтовке — «прилет» в нескольких метрах от еще одной многоэтажки, есть пострадавшие, сообщил Терехов. Также количество пострадавших на месте первого удара по Салтовскому району возросло до двух.
Дополнено в 03:21. Городской голова Харькова уточнил: один из БпЛА ударил по крыше многоэтажки в Харькове, обошлось без пострадавших. Еще один удар, предварительно, пришелся по фитнес-клубу в том же районе – там пострадал один человек.
Также удар был по зданию детского сада в Шевченковском районе — посреди многоэтажной застройки. Последствия уточняют.
Дополнено в 03:13. Предварительно есть информация о «прилете» в жилой дом в Салтовском районе, есть пострадавший, отметил Терехов.
Дополнено в 03:11. Мэр проинформировал еще о «прилетах» — по Шевченковскому и Слободскому районам. Их последствия уточняют.
«На Харьков еще идет еще несколько вражеских беспилотников. Будьте осторожны!» — предупредил городской голова.
03:04. Взрывы в Харькове с перерывами звучат с 01:37.
«Город снова под атакой «Шахедов» – в воздухе еще есть беспилотники!» — отреагировал на первые взрывы Терехов.
Следом он сообщил: под ударом был Шевченковский район. Один из «прилетов» — во дворе школы, выбиты окна, информации о пострадавших нет.
А после громко было на Салтовке. После серии взрывов мэр Харькова сообщил о попадании в Салтовском районе. Его последствия уточняют.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилеты, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 03:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков под атакой вражеских БпЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Шевченковском, Салтовском и Слободском районах ".