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По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело

Происшествия 19:25   11.06.2025
Елена Нагорная
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Очередной беспилотник ударил по Харькову около 19:00 11 июня. «Молния» упала в Салтовском районе.

Последствия этой атаки уточняются, сообщил мэр Игорь Терехов.

Вскоре он проинформировал, что были повреждены частный дом и забор, обошлось без пострадавших.

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Напомним, 17 «Шахедов» ударили по Харькову около 0:30 11 июня. «Прилеты» были по 11 локациям. В Слободском районе БпЛА попал в пятиэтажку, пылали более 15 квартир на трех этажах. В Основянском районе одновременно прилетело по нескольким частным домам — и также возникли пожары. По подсчетам мэра Игоря Терехова, всего повреждено более сотни домов, выбито почти 2 тысячи окон. Пострадали объекты городской инфраструктуры: кладбище и троллейбусное депо, повреждены девять троллейбусов. Кроме того, прилетело по гражданскому предприятию.

Сразу погибли два человека: мужчина 66 лет и 47-летняя женщина. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончались 65-летний мужчина и его 59-летняя жена. Всего от российских ударов пострадали около 60 человек, среди них — семеро детей. И. о. меддиректора больницы, куда доставляли раненых, Константин Лобойко сообщил: ночью привезли 14 пациентов, в том числе троих детей. В основном у людей осколочные ранения стеклом.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 19:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной беспилотник ударил по Харькову около 19:00 11 июня. «Молния» упала в Салтовском районе.".