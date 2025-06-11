По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
Очередной беспилотник ударил по Харькову около 19:00 11 июня. «Молния» упала в Салтовском районе.
Последствия этой атаки уточняются, сообщил мэр Игорь Терехов.
Вскоре он проинформировал, что были повреждены частный дом и забор, обошлось без пострадавших.
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Напомним, 17 «Шахедов» ударили по Харькову около 0:30 11 июня. «Прилеты» были по 11 локациям. В Слободском районе БпЛА попал в пятиэтажку, пылали более 15 квартир на трех этажах. В Основянском районе одновременно прилетело по нескольким частным домам — и также возникли пожары. По подсчетам мэра Игоря Терехова, всего повреждено более сотни домов, выбито почти 2 тысячи окон. Пострадали объекты городской инфраструктуры: кладбище и троллейбусное депо, повреждены девять троллейбусов. Кроме того, прилетело по гражданскому предприятию.
Сразу погибли два человека: мужчина 66 лет и 47-летняя женщина. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончались 65-летний мужчина и его 59-летняя жена. Всего от российских ударов пострадали около 60 человек, среди них — семеро детей. И. о. меддиректора больницы, куда доставляли раненых, Константин Лобойко сообщил: ночью привезли 14 пациентов, в том числе троих детей. В основном у людей осколочные ранения стеклом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, БпЛА Молния, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной беспилотник ударил по Харькову около 19:00 11 июня. «Молния» упала в Салтовском районе.".