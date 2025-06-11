Атака БпЛА на Харьков: в каком состоянии пострадавшие, сообщили медики (видео)
Как рассказал и. о. меддиректора больницы Константин Лобойко, ночью в их медучреждение привезли 14 человек, из них трое — дети (2, 12 и 15 лет).
«Детей мы обследовали и отправили в областную детскую больницу. Еще двое взрослых получили амбулаторную помощь. Был один крайне тяжелый пациент с очень большими ожогами, которого мы перевели в ожоговый центр, к сожалению он умер», — отметил Лобойко.
Он уточнил, что еще одну пострадавшую в тяжелом состоянии сразу после удара повезли в ожоговый центр. Лобойко предполагает, что это жена одного из погибших (умершего утром в ожоговой реанимации).
Семь человек госпитализировали в их больницу. Четырех – в хирургическое отделение: трех мужчин и одну женщину.
«Мужчина – в отделение хирургии головы и шеи, еще мужчина – в нейрохирургическое отделение, и женщина – в травматологическое отделение. Сейчас состояние всех пациентов относительно удовлетворительное. Из нейрохирургического отделения пациент собирался выписаться сегодня, он не хочет дальше находиться на лечении. Все остальные пока остаются в больнице», — уточнил Лобойко.
По его данным, преимущественно люди получили обломочные ранения стеклом.
Видео: пресс-служба ХОВА
Напомним, атака на город началась 11 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов написал, что Харьков – под ударами БпЛА. В Основянском районе дроны попали по частным домам, в Слободском – зафиксировали «прилет» по многоэтажке, на местах обстрелов начались пожары. Известно, что более 60 людей пострадали, среди них – семь детей. Погибших – трое.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 15:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как рассказал и. о. меддиректора больницы Константин Лобойко, ночью в их медучреждение привезли 14 человек, из них трое — дети (2, 12 и 15 лет).".