Атака БпЛА на Харьков: в каком состоянии пострадавшие, сообщили медики (видео)

Как рассказал и. о. меддиректора больницы Константин Лобойко, ночью в их медучреждение привезли 14 человек, из них трое — дети (2, 12 и 15 лет).

«Детей мы обследовали и отправили в областную детскую больницу. Еще двое взрослых получили амбулаторную помощь. Был один крайне тяжелый пациент с очень большими ожогами, которого мы перевели в ожоговый центр, к сожалению он умер», — отметил Лобойко.

Он уточнил, что еще одну пострадавшую в тяжелом состоянии сразу после удара повезли в ожоговый центр. Лобойко предполагает, что это жена одного из погибших (умершего утром в ожоговой реанимации).

Семь человек госпитализировали в их больницу. Четырех – в хирургическое отделение: трех мужчин и одну женщину.

«Мужчина – в отделение хирургии головы и шеи, еще мужчина – в нейрохирургическое отделение, и женщина – в травматологическое отделение. Сейчас состояние всех пациентов относительно удовлетворительное. Из нейрохирургического отделения пациент собирался выписаться сегодня, он не хочет дальше находиться на лечении. Все остальные пока остаются в больнице», — уточнил Лобойко.

По его данным, преимущественно люди получили обломочные ранения стеклом.

Видео: пресс-служба ХОВА

Напомним, атака на город началась 11 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов написал, что Харьков – под ударами БпЛА. В Основянском районе дроны попали по частным домам, в Слободском – зафиксировали «прилет» по многоэтажке, на местах обстрелов начались пожары. Известно, что более 60 людей пострадали, среди них – семь детей. Погибших – трое.