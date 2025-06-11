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Пел гимн под обломками. Первые минуты после ночной атаки БпЛА на Харьков 📹

Репортаж 13:47   11.06.2025
Виктория Яковенко
Пел гимн под обломками. Первые минуты после ночной атаки БпЛА на Харьков 📹 Скриншот

Первые минуты после ударов вражеских БпЛА по Харькову ночью 11 июня показали в патрульной полиции.

«Били подло — когда город спит, когда семьи дома. Мы были на месте одними из первых. Вытаскивали людей из-под завалов, тушили огонь, который пылал прямо на людях. И спасали. И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли — человек под обломками пел гимн Украины. Это трудно забыть. Это невозможно простить», — подписал видео первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Видео: Алексей Белошицкий

По последним данным мэра Харькова Игоря Терехова, в результате этой атаки погибли три человека: женщина и двое мужчин. Раненые — 56 человек, среди них — девять детей.

«В больницах города до сих пор остаются 11 человек. Трое из них — опять же дети в возрасте 2, 13 и 15 лет. Их состояние — средней тяжести. Самая тяжелая ситуация у 59-летней женщины: она в критическом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы она выжила», — отметил Терехов.

Он подчеркивает: масштабы разрушений — колоссальные: всего пострадали 103 жилых дома. В Слободском районе преимущественно повреждены многоэтажки, в Основянском — в основном частные дома.

Также пострадали и объекты городской инфраструктуры: кладбище, троллейбусное депо, девять троллейбусов, детская площадка и гражданское предприятие. Всего по городу за одну ночь выбиты почти 2 тысячи окон.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 13:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые минуты после ударов вражеских БпЛА по Харькову ночью 11 июня показали в патрульной полиции.".