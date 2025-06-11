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«Каждые новые сутки – подлые удары РФ» — Зеленский про атаку БпЛА на Харьков

Происшествия 12:06   11.06.2025
Виктория Яковенко
«Каждые новые сутки – подлые удары РФ» — Зеленский про атаку БпЛА на Харьков Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные удары вражеских «Шахедов» по ​​Харькову.

«Удар пришелся по обычным домам. По состоянию на данный момент известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Много пожаров было в городе, но, как всегда, оперативно сработали наши спасатели из ГСЧС Украины», — написал президент.

Он также поблагодарил коммунальщиков, правоохранителей и всех, кто помогает.

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«Каждые новые сутки сейчас – это новые подлые удары России, и почти каждый удар – показателен. Россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления маловато. И следует не бояться, не откладывать новые решения, которые могут усложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут в реальную дипломатию. И это зависит, прежде всего, от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призвал к прекращению убийств и дипломатии, должен действовать», — подчеркнул Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский

удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский
удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский
удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский
удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский
удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский

Напомним, атака на город началась 11 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов написал, что Харьков – под ударами БпЛА. В Основянском районе дроны попали по частным домам, в Слободском – зафиксировали «прилет» по многоэтажке, на местах обстрелов начались пожары. Известно, что более 60 людей пострадали, среди них – семь детей. Погибших – трое.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные удары вражеских «Шахедов» по ​​Харькову.".