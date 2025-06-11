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На местах прилетов работают две сотни коммунальщиков – мэрия о масштабах удара

Происшествия 11:15   11.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
На местах прилетов работают две сотни коммунальщиков – мэрия о масштабах удара Фото: ХГС

Предварительные последствия удара по Харькову сообщили в мэрии.

Из-за ночных «прилетов» в Слободском и Основянском районе города повреждены 93 здания, выбиты почти полторы тысячи окон.

«Сотрудники коммунальных предприятий начали ликвидацию последствий обстрела еще ночью. В частности, специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна. Предварительное обследование построек продолжается», – передают в горсовете.

Обстрел Харькова 11 июня 2025
Фото: ХГС
Обстрел Харькова 11 июня 2025
Фото: ХГС

На местах «прилетов» работают 214 коммунальщиков, а также спецтехника – убирают придомовую территорию от осколков и мусора.

Обстрел Харькова 11 июня 2025
Фото: ХГС
Обстрел Харькова 11 июня 2025
Фото: ХГС

«Коммунальные службы устраняют последствия атаки: закрывают контуры, убирают обломки, габаритный мусор и поврежденные деревья. Кроме того, на местах обстрелов работают специалисты КП «Жилкомсервис». Они обследуют дома и консультируют жителей о получении компенсаций по программе «єВідновлення», – передают в пресс-службе горсовета.

Обстрел Харькова 11 июня 2025
Фото: ХГС
Обстрел Харькова 11 июня 2025
Фото: ХГС

Напомним, атака на город началась 11 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов написал, что Харьков – под ударами БпЛА. В Основянском районе дроны попали по частным домам, в Слободском – зафиксировали «прилет» по многоэтажке, на местах обстрелов начались пожары. Известно, что более 60 людей пострадали, среди них – семь детей. Погибших – трое.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 11:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительные последствия удара по Харькову сообщили в мэрии.".