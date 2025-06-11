На местах прилетов работают две сотни коммунальщиков – мэрия о масштабах удара
Предварительные последствия удара по Харькову сообщили в мэрии.
Из-за ночных «прилетов» в Слободском и Основянском районе города повреждены 93 здания, выбиты почти полторы тысячи окон.
«Сотрудники коммунальных предприятий начали ликвидацию последствий обстрела еще ночью. В частности, специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна. Предварительное обследование построек продолжается», – передают в горсовете.
На местах «прилетов» работают 214 коммунальщиков, а также спецтехника – убирают придомовую территорию от осколков и мусора.
«Коммунальные службы устраняют последствия атаки: закрывают контуры, убирают обломки, габаритный мусор и поврежденные деревья. Кроме того, на местах обстрелов работают специалисты КП «Жилкомсервис». Они обследуют дома и консультируют жителей о получении компенсаций по программе «єВідновлення», – передают в пресс-службе горсовета.
Напомним, атака на город началась 11 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов написал, что Харьков – под ударами БпЛА. В Основянском районе дроны попали по частным домам, в Слободском – зафиксировали «прилет» по многоэтажке, на местах обстрелов начались пожары. Известно, что более 60 людей пострадали, среди них – семь детей. Погибших – трое.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: мєрия, міськрада, обстрел, прилет;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 11:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительные последствия удара по Харькову сообщили в мэрии.".