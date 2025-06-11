На местах прилетов работают две сотни коммунальщиков – мэрия о масштабах удара

Предварительные последствия удара по Харькову сообщили в мэрии.

Из-за ночных «прилетов» в Слободском и Основянском районе города повреждены 93 здания, выбиты почти полторы тысячи окон.

«Сотрудники коммунальных предприятий начали ликвидацию последствий обстрела еще ночью. В частности, специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна. Предварительное обследование построек продолжается», – передают в горсовете.

На местах «прилетов» работают 214 коммунальщиков, а также спецтехника – убирают придомовую территорию от осколков и мусора.

«Коммунальные службы устраняют последствия атаки: закрывают контуры, убирают обломки, габаритный мусор и поврежденные деревья. Кроме того, на местах обстрелов работают специалисты КП «Жилкомсервис». Они обследуют дома и консультируют жителей о получении компенсаций по программе «єВідновлення», – передают в пресс-службе горсовета.

Напомним, атака на город началась 11 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов написал, что Харьков – под ударами БпЛА. В Основянском районе дроны попали по частным домам, в Слободском – зафиксировали «прилет» по многоэтажке, на местах обстрелов начались пожары. Известно, что более 60 людей пострадали, среди них – семь детей. Погибших – трое.