Ночью в Харькове ликвидировали иностранных наемников – очередной фейк от РФ

Очередной фейк страны-агрессора опровергли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Враг пишет, что ночью россияне уничтожили места дислокации иностранных наемников и национальные батальоны. Сообщают, что якобы было три удара по промзоне в городе.

Однако в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности утверждают, что эта информация – очередной вражеский фейк. На самом же деле, россияне вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова.

«Страна-террорист нанесла удар 15 беспилотников Shahed по гражданской инфраструктуре двух районов города – Слободского и Основянского», – пишут в SPRAVDI.

Напомним, атака на город началась 11 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов написал, что Харьков – под ударами БпЛА. В Основянском районе дроны попали по частным домам, в Слободском – зафиксировали «прилет» по многоэтажке, на местах обстрелов начались пожары. Известно, что более 60 людей пострадали, среди них – семь детей. Погибших – трое.