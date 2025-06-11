Ночью в Харькове ликвидировали иностранных наемников – очередной фейк от РФ
Очередной фейк страны-агрессора опровергли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).
Враг пишет, что ночью россияне уничтожили места дислокации иностранных наемников и национальные батальоны. Сообщают, что якобы было три удара по промзоне в городе.
Однако в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности утверждают, что эта информация – очередной вражеский фейк. На самом же деле, россияне вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова.
«Страна-террорист нанесла удар 15 беспилотников Shahed по гражданской инфраструктуре двух районов города – Слободского и Основянского», – пишут в SPRAVDI.
Напомним, атака на город началась 11 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов написал, что Харьков – под ударами БпЛА. В Основянском районе дроны попали по частным домам, в Слободском – зафиксировали «прилет» по многоэтажке, на местах обстрелов начались пожары. Известно, что более 60 людей пострадали, среди них – семь детей. Погибших – трое.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 10:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной фейк страны-агрессора опровергли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).".