Live
  • Чт 12.06.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.51
  • EUR 47.46

Ночью в Харькове ликвидировали иностранных наемников – очередной фейк от РФ

Общество 10:35   11.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью в Харькове ликвидировали иностранных наемников – очередной фейк от РФ

Очередной фейк страны-агрессора опровергли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Враг пишет, что ночью россияне уничтожили места дислокации иностранных наемников и национальные батальоны. Сообщают, что якобы было три удара по промзоне в городе.

Однако в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности утверждают, что эта информация – очередной вражеский фейк. На самом же деле, россияне вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова.

«Страна-террорист нанесла удар 15 беспилотников Shahed по гражданской инфраструктуре двух районов города – Слободского и Основянского», – пишут в SPRAVDI.

Напомним, атака на город началась 11 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов написал, что Харьков – под ударами БпЛА. В Основянском районе дроны попали по частным домам, в Слободском – зафиксировали «прилет» по многоэтажке, на местах обстрелов начались пожары. Известно, что более 60 людей пострадали, среди них – семь детей. Погибших – трое.

Читайте также: По Харькову опять прилетел российский беспилотник – Терехов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
12.06.2025, 03:30
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
11.06.2025, 19:25
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
11.06.2025, 21:05
Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов
Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов
11.06.2025, 21:55
Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло
Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло
11.06.2025, 21:48
Новости Харькова — главное за 12 июня: взрывы, город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 12 июня: взрывы, город атаковали БпЛА
12.06.2025, 03:36

Новости по теме:

10:35
Ночью в Харькове ликвидировали иностранных наемников – очередной фейк от РФ
10:05
Ночной удар по Харькову: под завалами ищут людей 📷 📹 (обновлено)
09:55
По Харькову опять прилетел российский беспилотник – Терехов
11:26
Бегут из Харькова или возвращаются: как обстрел повлиял на решения людей
10:12
Погибли спасатели, повреждены ж/д пути метро: последствия обстрелов в Киеве

Вы читали новость: «Ночью в Харькове ликвидировали иностранных наемников – очередной фейк от РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной фейк страны-агрессора опровергли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).".