По Харькову опять прилетел российский беспилотник – Терехов

БпЛА ударил по Харькову около 09:30.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар зафиксировали в Шевченковском районе.

«Прилет БпЛА типа «Молния» в Шевченковском районе. Последствия уточняются», – написал городской голова.

Тревогу в Харькове и области объявили в 09:28. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении.