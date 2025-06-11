По Харькову опять прилетел российский беспилотник – Терехов
Фото: Samuel King Jr/Flickr.com
БпЛА ударил по Харькову около 09:30.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар зафиксировали в Шевченковском районе.
«Прилет БпЛА типа «Молния» в Шевченковском районе. Последствия уточняются», – написал городской голова.
Тревогу в Харькове и области объявили в 09:28. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 09:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА ударил по Харькову около 09:30.".