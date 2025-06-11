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По Харькову опять прилетел российский беспилотник – Терехов

Происшествия 09:55   11.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
По Харькову опять прилетел российский беспилотник – Терехов Фото: Samuel King Jr/Flickr.com

БпЛА ударил по Харькову около 09:30.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар зафиксировали в Шевченковском районе.

«Прилет БпЛА типа «Молния» в Шевченковском районе. Последствия уточняются», – написал городской голова.

Тревогу в Харькове и области объявили в 09:28. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 09:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА ударил по Харькову около 09:30.".