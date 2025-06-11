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Ночной удар по Харькову: под завалами ищут людей 📷 📹 (обновлено)

Происшествия 10:05   11.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночной удар по Харькову: под завалами ищут людей 📷 📹 (обновлено)

Под обстрелами в ночь на 11 июня оказались Основянский и Слободской районы города. Враг бил по Харькову беспилотниками.

Обновлено в 10:05. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под завалами могут находиться люди.

«Более 60 человек получили ранения, три человека, к сожалению, погибли. Одна женщина еще, взрослая, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Также известно о семи пострадавших детях, трое из них находятся в больнице – в возрасте от 2 до 15 лет. Состояние их средней тяжести. Пострадало достаточно серьезно, фактически разрушено, – очередное гражданское предприятие. Плюс, два жилых дома многоквартирных, на месте продолжается работа по ликвидации последствий. Под завалами могут еще находиться люди», – сказал Синегубов.

Видео: пресс-служба ХОВА

Обновлено в 09:24. Утром 11 июня количество погибших вследствие обстрела возросло.

«Только что в ожоговой реанимации скончался 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими ожогами», – сообщил начальник ХОВА.

Обновлено в 08:08. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что количество раненых возросло до 57.

«Медики предоставляют необходимую помощь», – написал Синегубов.

Обновлено в 07:43. По данным ГУ НП Украины в Харьковской области, среди раненых – девять детей.

«Вражеские БпЛА попали в троллейбусное депо, частный дом и несколько многоквартирных жилых домов. В домах граждан занялись пожары. Также горели автомобили, детская площадка. В результате обстрелов погибли 65-летний мужчина и 47-летняя женщина. Разные травмы получили 60 харьковчан. Среди пострадавших – девять детей, трое из которых были доставлены в больницу, другим оказали помощь на месте», – уточнили в полиции.

Обновлено в 07:30. Фото разрушений в Харькове вследствие удара по городу опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Обстрел Харькова 11 июня 2025

Обстрел Харькова 11 июня 2025

Обстрел Харькова 11 июня 2025

По данным Харьковской облпрокуратуры, обстрел начался около 00:30.

«Российские военные совершили очередную массированную атаку на город Харьков. Под ударом оказались Основянский и Слободской районы города. В целях нанесения ударов российские войска использовали около 17 БпЛА типа «Гарань-2». В результате атаки повреждены гражданские многоквартирные дома, частные дома, а также коммунальные предприятия и предприятия города», – сообщили в прокуратуре.

В свою очередь мэр Игорь Терехов добавил: также «прилетело» по гражданскому транспорту, детским площадкам и производственным объектам. На местах ударов возникли пожары.

«Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие машины, разбитые окна. Повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты. Коммунальные и экстренные службы, волонтеры работают без остановки — ликвидируют последствия, помогают пострадавшим, восстанавливают подачу газа, света и воды», – написал мэр.

Напомним, атака на город началась 11 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов написал, что Харьков – под ударами БпЛА. В Основянском районе дроны попали по частным домам, в Слободском – зафиксировали «прилет» по многоэтажке, на местах обстрелов начались пожары.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 11 июня: ночная атака БпЛА на город

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 10:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелами в ночь на 11 июня оказались Основянский и Слободской районы города. Враг бил по Харькову беспилотниками.".