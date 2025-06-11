Ночной удар по Харькову: под завалами ищут людей 📷 📹 (обновлено)

Под обстрелами в ночь на 11 июня оказались Основянский и Слободской районы города. Враг бил по Харькову беспилотниками.

Обновлено в 10:05. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под завалами могут находиться люди.

«Более 60 человек получили ранения, три человека, к сожалению, погибли. Одна женщина еще, взрослая, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Также известно о семи пострадавших детях, трое из них находятся в больнице – в возрасте от 2 до 15 лет. Состояние их средней тяжести. Пострадало достаточно серьезно, фактически разрушено, – очередное гражданское предприятие. Плюс, два жилых дома многоквартирных, на месте продолжается работа по ликвидации последствий. Под завалами могут еще находиться люди», – сказал Синегубов.

Видео: пресс-служба ХОВА

Обновлено в 09:24. Утром 11 июня количество погибших вследствие обстрела возросло.

«Только что в ожоговой реанимации скончался 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими ожогами», – сообщил начальник ХОВА.

Обновлено в 08:08. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что количество раненых возросло до 57.

«Медики предоставляют необходимую помощь», – написал Синегубов.

Обновлено в 07:43. По данным ГУ НП Украины в Харьковской области, среди раненых – девять детей.

«Вражеские БпЛА попали в троллейбусное депо, частный дом и несколько многоквартирных жилых домов. В домах граждан занялись пожары. Также горели автомобили, детская площадка. В результате обстрелов погибли 65-летний мужчина и 47-летняя женщина. Разные травмы получили 60 харьковчан. Среди пострадавших – девять детей, трое из которых были доставлены в больницу, другим оказали помощь на месте», – уточнили в полиции.

Обновлено в 07:30. Фото разрушений в Харькове вследствие удара по городу опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным Харьковской облпрокуратуры, обстрел начался около 00:30.

«Российские военные совершили очередную массированную атаку на город Харьков. Под ударом оказались Основянский и Слободской районы города. В целях нанесения ударов российские войска использовали около 17 БпЛА типа «Гарань-2». В результате атаки повреждены гражданские многоквартирные дома, частные дома, а также коммунальные предприятия и предприятия города», – сообщили в прокуратуре.

В свою очередь мэр Игорь Терехов добавил: также «прилетело» по гражданскому транспорту, детским площадкам и производственным объектам. На местах ударов возникли пожары.

«Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие машины, разбитые окна. Повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты. Коммунальные и экстренные службы, волонтеры работают без остановки — ликвидируют последствия, помогают пострадавшим, восстанавливают подачу газа, света и воды», – написал мэр.

Напомним, атака на город началась 11 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов написал, что Харьков – под ударами БпЛА. В Основянском районе дроны попали по частным домам, в Слободском – зафиксировали «прилет» по многоэтажке, на местах обстрелов начались пожары.