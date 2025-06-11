Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

21:55

Итоги суток в видеодайджесте

21:53

Причины пожара, который произошел сегодня в здании одного из РТЦК и СП Харькова, будут установлены после экспертиз и расследования — Областной ТЦК и СП

Отмечается, что личный состав и граждане, которые находились в помещении и на территории РТЦК, были эвакуированы. Подразделения ГСЧС уже локализовали пожар.

В ОТЦК не подтверждают сообщения из сети о «поджоге» или «диверсии».

«На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции. Командование и личный состав областного и районного ТЦК и СП оказывают полное содействие работе правоохранительных органов по установлению причин и возможных предпосылок пожара. Во всех ТЦК и СП Харьковщины принимаются меры по усилению пожарной безопасности и будут проведены соответствующие проверки», — говорится в публикации.

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21:45

Тела трех погибших женщин деблокировали вечером из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова

Как информируют в областной прокуратуре, всего в подвальном помещении, которое было полностью разрушено в результате массированной воздушной атаки военных РФ в ночь на 7 июня, находились шесть работников. На данный момент деблокированы тела трех женщин — 48, 46 и 50 лет.

Количество погибших в результате масштабной российской атаки на Харьков в ночь на 7 июня возросло до шести.

Мероприятия по поиску еще трех пропавших сотрудников предприятия продолжаются.

19:50

Атака на Харьков 7 июня: из-под завалов предприятия достали еще два тела

Еще два тела, предварительно женщин, деблокировали вечером 11 июня из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе, которое подверглось массированной воздушной атаке военных РФ в ночь на 7 июня, информируют в областной прокуратуре.

Всего в подвальном помещении, которое было полностью разрушено в результате обстрела, находились шесть работников. Ранее было деблокировано одно тело.

По состоянию на сейчас количество погибших в результате масштабной российской атаки на Харьков 7 июня возросло до пяти.

19:30

БпЛА «Молния» ударил по Харькову около 19:00

Мэр Игорь Терехов проинформировал, что в Салтовском районе были повреждены частный дом и забор, обошлось без пострадавших.

19:20

Российский дрон убил сапера на Изюмщине, двое его коллег в больнице

Ударный БпЛА 11 июня атаковал машину MINEWOLF MV-370, которая разминировала сельхозугодья на освобожденных территориях, сообщили в ГСЧС.

Погиб 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Василий Белинский. Без мужа и отца остались жена и 9-летняя дочь.

Двое коллег Василия были ранены — медики борются за их жизни.

18:20

59-летняя женщина, которая после атаки БпЛА на Харьков в ночь на 11 июня находилась в больнице в тяжелом состоянии, умерла

Она была женой 65-летнего мужчины, который утром умер в ожоговом центре.

«Только что стало известно о смерти еще одного человека, получившего ранения в результате сегодняшнего ночного обстрела. Утром в больнице умер ее муж, а сейчас и она, его жена», — сообщил мэр Игорь Терехов.

17:20

На севере Харьковщины затишье — оперативная информация Генштаба ВСУ

▪️На Харьковском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

▪️На Купянском направлении россияне шесть раз шли вперед на позиции украинских защитников в районе населенного пункта Степовая Новоселовка и в направлении Песчаного.

▪️На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, сегодня было 11 боев, три из которых продолжаются. Военные РФ атаковали в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка, Степное и Андреевка на Харьковщине.

16:20

Мурал в честь погибшего Героя Украины Станислава Парталы появится в Харькове

Его создадут на фасаде многоэтажки по улице Соборности Украины. Такое решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета 11 июня, передает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что с инициативой создания мурала в горсовет обратилась общественная организация «КРАКЕН».

Лейтенант отдельного отряда спецназа «АЗОВ» НГУ Станислав Партала родился 5 октября 1984 года в Харькове. Учился в Харьковской гимназии №111. Воевать пошел в 2014 году. За годы на передовой провел сотни удачных боевых операций и научил военному делу многих побратимов. Был командиром взвода разведки, получил звание Героя Украины и орден «Золотая Звезда» (посмертно). Погиб 2 марта 2022 вблизи поселка Калиновка Донецкой области.

15:05

Атака БпЛА на Харьков: в каком состоянии пострадали, сообщили медики

Как рассказал и. о. меддиректора больницы Константин Лобойко, ночью в их медучреждение привезли 14 человек, из них трое — дети (2, 12 и 15 лет).

«Детей мы обследовали и отправили в областную детскую больницу. Еще два человека взрослых получили амбулаторную помощь. Был один крайне тяжелый пациент с очень большими ожогами, которого мы перевели в ожоговый центр, к сожалению он умер», — отметил Лобойко.

Он уточнил, что еще одну пострадавшую в тяжелом состоянии сразу после удара увезли в ожоговый центр. Лобойко предполагает, что это жена одного из погибших (умершего утром в ожоговой реанимации).

Семь человек госпитализировали в их больницу. Четырех – в хирургическое отделение: трое мужчин и одну женщина.

«Мужчина – в отделение хирургии головы и шеи, еще мужчина – в нейрохирургическое отделение, и женщина – в травматологическое отделение. Сейчас состояние всех пациентов относительно удовлетворительное», — уточнил Лобойко.

По его данным, преимущественно люди получили обломочные ранения стеклом.

Видео: пресс-служба ХОВА

13:34

Еще одно тело нашли на предприятии в Киевском районе, которое пострадало в результате атаки 7 июня

Сейчас продолжаются работы по его деблокированию, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

«Одно тело, найденное вчера на предприятии в Киевском районе, уже деблокировано. Под завалами могут находиться еще тела людей. Так что поисковая операция продолжается», — отметил Терехов.

13:17

Ночью РФ нанесла серию авиационных ударов по Купянску

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, в 03:30 враг применил ФАБ-500 и 1500 из УМПК.

«Повреждено более 80 жилых домов, хозяйственные постройки, детский сад, станцию ​​и автомобиль бригады экстренной медицинской помощи», — отметили правоохранители.

Осколочное ранение получила 72-летняя местная жительница. Медики оказали ей помощь на месте.

Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

12:10

«Каждые новые сутки – подлые удары РФ» — Зеленский об атаке «Шахедов» на Харьков

«Удар пришелся по обычным домам. По состоянию на данный момент известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Много пожаров было в городе, но, как всегда, оперативно сработали наши спасатели из ГСЧС Украины», — прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил коммунальщиков, правоохранителей и всех, кто помогает.

«Каждые новые сутки сейчас – это новые подлые удары России, и почти каждый удар – показателен. Россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления маловато. И следует не бояться, не откладывать новые решения, которые могут усложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут в реальную дипломатию. И это зависит, прежде всего, от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призвал к прекращению убийств и дипломатии, должен действовать», — подчеркнул Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский

11:02

В Харькове на месяц перекроют улицу – где и как объезжать

Движение транспорта в Харькове ограничат на улице Люсинской – на участке от улицы Виринской до улицы Марьевской, пишут в мэрии.

Участок будет перекрыт до 10 июля.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением аварийных работ на газопроводе в районе дома №38 на ул. Люсинской», – объяснили в мэрии.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Марьевской, Свитязской, Галинской и другим прилегающим, – добавили в горсовете.

09:17

Где в течение суток были «прилеты» на Харьковщине, рассказал Синегубов

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, вследствие обстрелов за сутки на Харьковщине погибли двое людей, ранены – 65.

«В г. Харьков погибли 2 человека, пострадали 60 человек, из них 9 детей от 2 до 15 лет; в с. Цуповка Дергачевской общины пострадали 61-летний и 65-летний мужчины; в с. Ольховатка пострадал 38-летний мужчина; в г. Купянск получили ранения 47-летний и 68-летний мужчины», – написал Синегубов.

В результате атак в Харькове повреждены девять многоэтажек, три частных дома, 13 авто и завод, в Харьковском районе под ударами оказались восемь домов и два авто, а в Купянском – 40 частных домов, авто и гараж.

В течение суток враг обстреливал область разными видами вооружения:

▪️ 13 КАБ;

▪️ 15 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️ 2 БпЛА типу «Молния»;

▪️ 2 fpv-дрона.

08:40

ГСЧС: утром горел дом в Купянске, ночью – пожары бушевали в Харькове

За сутки спасатели потушили 33 пожара, девять из них – возникли из-за «прилетов», пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В частности, утром по частному дому в Купянске прилетел КАБ, начался пожар на площади 70 квадратных метров. А ночью под вражескими ударами оказался Основянский и Слободской районы Харькова.

«Ночью 11 июня враг нанес массированные удары беспилотниками по Харькову. Прямые попадания зафиксированы по многоэтажным жилым домам, частному сектору, гражданскому предприятию и другим зданиям. Произошли 8 пожаров по разным адресам в Слободском и Основянском районах города. На местах попаданий работали подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, медики и коммунальные службы, развернут автобус быстрого реагирования Харьковского городского совета. Одновременно с тушением пожаров пожарные проводили мероприятия по спасению людей из жилых многоэтажек. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим жителям. По предварительным данным, 2 человека погибли, по меньшей мере 60 пострадали, среди которых 9 детей. В настоящее время идет ликвидация одного пожара на гражданском предприятии в Слободском районе», – уточнили спасатели.

Кроме того, спасатели до сих пор борются с огнем на предприятии в Киевском районе.

«За сутки удалось полностью ликвидировать 9 лесных пожаров, ранее вызванных оккупантами на территории Изюмского района вблизи поселка Боровая, поселка Новоплатоновка и Подлиман, а также вблизи села Чемужовка Чугуевского района. Общая площадь этих пожаров составила более 147 гектаров», – добавили в ГСЧС.

08:24

Генштаб: 15 атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине за сутки – где шли бои

О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказали в утренней сводке за 11 июня в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Волчанска и Липцев. На Купянском – украинские защитники сдержали 12 атак врага.

«Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки и Зеленого Гая», – пишут в Генштабе.

Также под вражескими авиаударами оказались Цуповка и Купянск.

1:30

Около 0:30 Харьков атаковали БпЛА

В Слободском районе беспилотник попал в пятиэтажку — там возник пожар, а в Основянском районе горят частные дома.

Известно об одном погибшем человеке и по меньшей мере десятерых пострадавших. Обновление информации — по ссылке.