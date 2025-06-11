Где в течение суток были «прилеты» на Харьковщине, рассказал Синегубов
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, вследствие обстрелов за сутки на Харьковщине погибли двое людей, ранены – 65.
«В г. Харьков погибли 2 человека, пострадали 60 человек, из них 9 детей от 2 до 15 лет; в с. Цуповка Дергачевской общины пострадали 61-летний и 65-летний мужчины; в с. Ольховатка пострадал 38-летний мужчина; в г. Купянск получили ранения 47-летний и 68-летний мужчины», – написал Синегубов.
В результате атак в Харькове повреждены девять многоэтажек, три частных дома, 13 авто и завод, в Харьковском районе под ударами оказались восемь домов и два авто, а в Купянском – 40 частных домов, авто и гараж.
В течение суток враг обстреливал область разными видами вооружения:
▪️ 13 КАБ;
▪️ 15 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️ 2 БпЛА типу «Молния»;
▪️ 2 fpv-дрона.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 09:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, вследствие обстрелов за сутки на Харьковщине погибли двое людей, ранены – 65.".