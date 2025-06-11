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Где в течение суток были «прилеты» на Харьковщине, рассказал Синегубов

Происшествия 09:10   11.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где в течение суток были «прилеты» на Харьковщине, рассказал Синегубов Фото: Олег Синегубов/Telegram

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, вследствие обстрелов за сутки на Харьковщине погибли двое людей, ранены – 65.

«В г. Харьков погибли 2 человека, пострадали 60 человек, из них 9 детей от 2 до 15 лет; в с. Цуповка Дергачевской общины пострадали 61-летний и 65-летний мужчины; в с. Ольховатка пострадал 38-летний мужчина; в г. Купянск получили ранения 47-летний и 68-летний мужчины», – написал Синегубов.

В результате атак в Харькове повреждены девять многоэтажек, три частных дома, 13 авто и завод, в Харьковском районе под ударами оказались восемь домов и два авто, а в Купянском – 40 частных домов, авто и гараж.

В течение суток враг обстреливал область разными видами вооружения:

▪️ 13 КАБ;

▪️ 15 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️ 2 БпЛА типу «Молния»;

▪️ 2 fpv-дрона.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 09:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, вследствие обстрелов за сутки на Харьковщине погибли двое людей, ранены – 65.".