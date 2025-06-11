ГСЧС: утром горел дом в Купянске, ночью – пожары бушевали в Харькове
За сутки спасатели потушили 33 пожара, девять из них – возникли из-за «прилетов», пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В частности, утром по частному дому в Купянске прилетел КАБ, начался пожар на площади 70 квадратных метров. А ночью под вражескими ударами оказался Основянский и Слободской районы Харькова.
«Ночью 11 июня враг нанес массированные удары беспилотниками по Харькову. Прямые попадания зафиксированы по многоэтажным жилым домам, частному сектору, гражданскому предприятию и другим зданиям. Произошли 8 пожаров по разным адресам в Слободском и Основянском районах города. На местах попаданий работали подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, медики и коммунальные службы, развернут автобус быстрого реагирования Харьковского городского совета. Одновременно с тушением пожаров пожарные проводили мероприятия по спасению людей из жилых многоэтажек. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим жителям. По предварительным данным, 2 человека погибли, по меньшей мере 60 пострадали, среди которых 9 детей. В настоящее время идет ликвидация одного пожара на гражданском предприятии в Слободском районе», – уточнили спасатели.
Кроме того, спасатели до сих пор борются с огнем на предприятии в Киевском районе.
«За сутки удалось полностью ликвидировать 9 лесных пожаров, ранее вызванных оккупантами на территории Изюмского района вблизи поселка Боровая, поселка Новоплатоновка и Подлиман, а также вблизи села Чемужовка Чугуевского района. Общая площадь этих пожаров составила более 147 гектаров», – добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, огонь, пожары;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 08:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки спасатели потушили 33 пожара, девять из них – возникли из-за «прилетов», пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".