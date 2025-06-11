Live
  • Чт 12.06.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.51
  • EUR 47.46

ГСЧС: утром горел дом в Купянске, ночью – пожары бушевали в Харькове

Происшествия 08:35   11.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: утром горел дом в Купянске, ночью – пожары бушевали в Харькове

За сутки спасатели потушили 33 пожара, девять из них – возникли из-за «прилетов», пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В частности, утром по частному дому в Купянске прилетел КАБ, начался пожар на площади 70 квадратных метров. А ночью под вражескими ударами оказался Основянский и Слободской районы Харькова.

«Ночью 11 июня враг нанес массированные удары беспилотниками по Харькову. Прямые попадания зафиксированы по многоэтажным жилым домам, частному сектору, гражданскому предприятию и другим зданиям. Произошли 8 пожаров по разным адресам в Слободском и Основянском районах города. На местах попаданий работали подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, медики и коммунальные службы, развернут автобус быстрого реагирования Харьковского городского совета. Одновременно с тушением пожаров пожарные проводили мероприятия по спасению людей из жилых многоэтажек. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим жителям. По предварительным данным, 2 человека погибли, по меньшей мере 60 пострадали, среди которых 9 детей. В настоящее время идет ликвидация одного пожара на гражданском предприятии в Слободском районе», – уточнили спасатели.

Кроме того, спасатели до сих пор борются с огнем на предприятии в Киевском районе.

«За сутки удалось полностью ликвидировать 9 лесных пожаров, ранее вызванных оккупантами на территории Изюмского района вблизи поселка Боровая, поселка Новоплатоновка и Подлиман, а также вблизи села Чемужовка Чугуевского района. Общая площадь этих пожаров составила более 147 гектаров», – добавили в ГСЧС.

Читайте также: Ночной удар по Харькову: 57 раненых, двое погибших 📷 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
12.06.2025, 03:30
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
11.06.2025, 19:25
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
11.06.2025, 21:05
Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов
Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов
11.06.2025, 21:55
Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло
Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло
11.06.2025, 21:48
Новости Харькова — главное за 12 июня: взрывы, город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 12 июня: взрывы, город атаковали БпЛА
12.06.2025, 03:36

Новости по теме:

07:39
Четвертые сутки спасатели не могут потушить пожар на предприятии в Харькове
14:18
В Боровой жители нашли боеприпасы: их обезвредили саперы (фото, видео)
07:32
Спасатели все еще тушат пожар на предприятии в Харькове – данные ГСЧС
23:16
Обстрел любимого места отдыха харьковчан: было четыре КАБа, двое погибших
11:29
«Нужно было спасать людей» — ГСЧС Харькова разбирала завалы под взрывы (видео)

Вы читали новость: «ГСЧС: утром горел дом в Купянске, ночью – пожары бушевали в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки спасатели потушили 33 пожара, девять из них – возникли из-за «прилетов», пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".