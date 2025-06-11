Генштаб: 15 атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине за сутки – где шли бои
О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказали в утренней сводке за 11 июня в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Волчанска и Липцев. На Купянском – украинские защитники сдержали 12 атак врага.
«Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки и Зеленого Гая», – пишут в Генштабе.
Также под вражескими авиаударами оказались Цуповка и Купянск.
Потери врага, по данным ГШ, на сегодняшний день таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 08:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказали в утренней сводке за 11 июня в Генштабе ВСУ.".