Генштаб: 15 атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине за сутки – где шли бои

О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказали в утренней сводке за 11 июня в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Волчанска и Липцев. На Купянском – украинские защитники сдержали 12 атак врага.

«Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки и Зеленого Гая», – пишут в Генштабе.

Также под вражескими авиаударами оказались Цуповка и Купянск.

Потери врага, по данным ГШ, на сегодняшний день таковы: