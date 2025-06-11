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Россияне, вероятно, захватили населенный пункт на Купянском направлении – ISW

Украина 08:01   11.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне, вероятно, захватили населенный пункт на Купянском направлении – ISW

Об успехах ВСУ на Харьковщине, а также вероятном продвижении россиян рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Ссылаясь на данные военного обозревателя группы “Информационное сопротивление” Константина Машовца, аналитики передают, что украинские защитники восстановили контроль над Волчанским агрегатным заводом в северной части города. Кроме того, ВСУ продвигаются и на Боровском направлении.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 9 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Новоегоровки (юго-восточнее Боровой). Неподтвержденные утверждения: Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись вблизи Макеевки (юго-восточнее Боровой)», – уточнили в Институте изучения войны.

В то же время, по информации ISW, у россиян есть успехи на Купянском направлении.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 9 июня, показывают, как российские войска наносят удары по украинским войскам к северо-западу от Красного Первого (к северо-востоку от Купянска), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили этот населенный пункт», – пишут аналитики.

А вот заявления врага о продвижении около Фиголовки эксперты не подтверждают.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 08:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах ВСУ на Харьковщине, а также вероятном продвижении россиян на Харьковщине рассказали в Институте изучения войны (ISW).".