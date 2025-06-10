«Спокойствие в Харькове — понятие условное» — Терехов о том, как прошел день

Ночь и день в Харькове прошли более-менее спокойно, констатировал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Но спокойствие в Харькове — понятие очень условное, потому что всегда есть угроза и баллистики, и „Шахедов“, и другого типа вооружения», — сказал городской голова.

Он напомнил, что четвертые сутки продолжается ликвидация последствий самой массированной воздушной атаки россиян на город в ночь на 7 июня.

«На сегодня мы имеем, к сожалению, шестерых погибших в течение того дня. Кроме этого, под завалами, по нашим данным, находятся еще пять человек. Спасательно-поисковая работа продолжается, мы не останавливаемся ни на минуту», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также прокомментировал вопрос релокации бизнеса из Харькова, ведь в ночь на 7 июня под ударом вновь было гражданское предприятие.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы несмотря на постоянные обстрелы наши предприятия не выезжали, поэтому мы отменили все местные налоги и сборы. Чтобы они оставались. Есть несколько предприятий, которые были вынуждены переехать, но, знаете, они открывали всегда филиалы в других городах нашей страны, а основное производство все же оставляли. Я очень благодарен всем нашим предпринимателям, которые, несмотря ни на что, работают в Харькове», — добавил Терехов.

Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. В результате обстрела погибли трое людей, пострадавших – 21, среди них двое детей. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными.

Владельцем атакованного производства оказался Андрей Дидик. В 2015 году российские наемники, устроив теракт возле Дворца спорта в Харькове, убили его 15-летнего сына Даню. Через десять лет россияне еще и разрушили социальный бизнес Андрея. Он сообщил: в течение 27 лет предприятие производило различные орехи, семена и сухофрукты. Подавляющее большинство сотрудников — люди с инвалидностью. Российские удары полностью уничтожили производственное здание, оборудование и сырье.

Утром 10 июня в облуправлении ГСЧС констатировали, что пожар на предприятии пытаются потушить уже четвертые сутки. Позже мэр Игорь Терехов проинформировал, что в ходе поисково-спасательной операции специалисты нашли тело человека. Под завалами могут находиться еще пятеро человек.