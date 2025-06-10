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Тело человека нашли на разрушенном предприятии в Киевском районе – Терехов

Происшествия 08:44   10.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Тело человека нашли на разрушенном предприятии в Киевском районе – Терехов

О том, что еще одного погибшего нашли на обстрелянном предприятии в Киевском районе, сообщил утром 10 июня мэр Игорь Терехов.

Тело человека нашли во время поисково-спасательной операции. На данный момент его пытаются деблокировать из-под завалов, уточнил городской голова.

«Работы проводятся круглосуточно. По нашим данным, под завалами могут находиться еще 5 человек», – добавил Терехов.

Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войныВзрывы звучали беспрерывно два часа подряд —  с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. В результате обстрела погибли трое людей, пострадавших – 21, среди них двое детей. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными — их ищут.

Владельцем атакованного производства оказался Андрей Дидик. В 2015 году российские наемники, устроив теракт возле Дворца спорта в Харькове, убили его 15-летнего сына Даню. Через десять лет россияне еще и разрушили социальный бизнес Андрея. Он сообщил: в течение 27 лет предприятие производило различные орехи, семена и сухофрукты. Подавляющее большинство сотрудников — люди с инвалидностью. Российские удары полностью уничтожили производственное здание, оборудование и сырье.

Утром 10 июня в облуправлении ГСЧС в Харьковской области сообщили, что пожар на предприятии пытаются потушить уже четвертые сутки.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 08:44;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что еще одного погибшего нашли на обстрелянном предприятии в Киевском районе, сообщил утром 10 июня мэр Игорь Терехов.".