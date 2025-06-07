Харьков переживает самую мощную атаку за все время войны — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов утром 7 июня сообщил: в городе за полтора часа прозвучало не менее 40 взрывов. Бьют ракетами, БпЛА и КАБами.

«Харьков переживает мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту через полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов. Враг наносит удары одновременно ракетами, «шахедами» и управляемыми авиабомбами. По данным Воздушных сил, в пригороде еще остаются вражеские «шахеды». Угроза не миновала. Это откровенный террор против мирного Харькова!» — написал Терехов.

По его данным в центре уже шестеро пострадавших.

Ранее мэр информировал о «прилетах» по двум многоэтажкам: в центре и Основянском районе. В центре дом горит, под завалами могут быть люди. Среди пострадавших — полуторамесячный ребенок.

Взрывы в Харькове звучат с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы.