Новости Харькова — главное 7 июня: массированная атака, «прилет» в многоэтажку
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
04:08
Харьков атакуют БпЛА, ракетами и КАБами, есть «прилет» в многоэтажку
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: город — под комбинированной атакой. Она длится уже час. Все началось с налета «Шахедов». Дальше россияне подключили к террору КАБы и ракеты. Известно, что в Основянском районе удар пришелся по многоэтажке.
03:40
В Харькове с 03:10 звучат взрывы, Терехов сообщил, что под атакой — гражданское предприятие
Порядка десяти взрывов прозвучало в Харькове за 20 минут. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что атакуют «Шахеды», а позже уточнил: цель — гражданское предприятие в Киевском районе. На месте возник масштабный пожар.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 04:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".