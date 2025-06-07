Live
  • Сб 07.06.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.47
  • EUR 47.38

Новости Харькова — главное 7 июня: массированная атака, «прилет» в многоэтажку

Происшествия 04:08   07.06.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 7 июня: массированная атака, «прилет» в многоэтажку

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

04:08

Харьков атакуют БпЛА, ракетами и КАБами, есть «прилет» в многоэтажку

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: город — под комбинированной атакой. Она длится уже час. Все началось с налета «Шахедов». Дальше россияне подключили к террору КАБы и ракеты. Известно, что в Основянском районе удар пришелся по многоэтажке.

Информация обновляется тут.

03:40

В Харькове с 03:10 звучат взрывы, Терехов сообщил, что под атакой — гражданское предприятие

Порядка десяти взрывов прозвучало в Харькове за 20 минут. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что атакуют «Шахеды», а позже уточнил: цель — гражданское предприятие в Киевском районе. На месте возник масштабный пожар.

Читайте также: Харьков атакуют КАБы и ракеты, есть «прилеты» в городе — Терехов

Автор: Оксана Горун
Популярно
Серия взрывов в Харькове: атакуют ракетами, «Шахедами» и КАБами (видео)
Серия взрывов в Харькове: атакуют ракетами, «Шахедами» и КАБами (видео)
07.06.2025, 04:03
Новости Харькова — главное 7 июня: массированная атака, «прилет» в многоэтажку
Новости Харькова — главное 7 июня: массированная атака, «прилет» в многоэтажку
07.06.2025, 04:08
Харьков атакуют КАБы и ракеты, есть «прилеты» в городе — Терехов
Харьков атакуют КАБы и ракеты, есть «прилеты» в городе — Терехов
06.06.2025, 21:35
Опасная погода будет бушевать этим вечером и ночью 7 июня на Харьковщине
Опасная погода будет бушевать этим вечером и ночью 7 июня на Харьковщине
06.06.2025, 18:56
Новости Харькова — главное за 6 июня: трое раненых, повреждена больница, бои
Новости Харькова — главное за 6 июня: трое раненых, повреждена больница, бои
06.06.2025, 22:00
Гроза и дождь. Прогноз погоды на 7 июня в Харькове и области
Гроза и дождь. Прогноз погоды на 7 июня в Харькове и области
06.06.2025, 20:50

Новости по теме:

04:03
Серия взрывов в Харькове: атакуют ракетами, «Шахедами» и КАБами (видео)
04:07
В Харькове «прилеты», масштабные пожары: после ракеты атаковали БпЛА
07:03
Утром в Харькове прозвучали взрывы: пострадал ребенок
22:14
Новости Харькова — главное 26 мая: наводчики, удар БпЛА, мэр о новой угрозе
04:49
Взрывы раздаются в Харькове: город под атакой «Шахедов», данные Терехова

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 7 июня: массированная атака, «прилет» в многоэтажку»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 04:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".