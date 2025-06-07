Новости Харькова — главное 7 июня: массированная атака, «прилет» в многоэтажку

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

04:08

Харьков атакуют БпЛА, ракетами и КАБами, есть «прилет» в многоэтажку

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: город — под комбинированной атакой. Она длится уже час. Все началось с налета «Шахедов». Дальше россияне подключили к террору КАБы и ракеты. Известно, что в Основянском районе удар пришелся по многоэтажке.

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03:40

В Харькове с 03:10 звучат взрывы, Терехов сообщил, что под атакой — гражданское предприятие

Порядка десяти взрывов прозвучало в Харькове за 20 минут. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что атакуют «Шахеды», а позже уточнил: цель — гражданское предприятие в Киевском районе. На месте возник масштабный пожар.