Циничный обстрел по любимому месту отдыха харьковчан — было 4 КАБа (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе еще не успели потушить пожар от утренних российских ударов, как бомбы прилетели по любимому месту отдыха жителей. Уже известно о 19 раненых и погибшей.

Дополнено в 20:37. Количество пострадавших в Харькове возросло до 19, десять из них в больнице, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Погибшая 30-летняя женщина была руководительницей детской железной дороги, ее назначили всего две недели назад, также среди раненых — железнодорожники, сообщил глава правления АТ «Укрзалізниця» Александр Перцовский.

Дополнено в 19:54 Видео разбитого здания детской железной дороги в Харькове и других мест «прилетов» показала областная прокуратура.

Дополнено в 19:36. По центру Харькова прилетели четыре КАБа, начальник ХОВА Олег Синегубов показал последствия.

«Около 17.35 враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города. Одно из попаданий — по Детской железной дороге. Это место, где обычно много семей с детьми. Россияне бьют именно туда в субботу днем. К сожалению, погибла 30-летняя женщина. Еще 18 человек ранены, трое из них находятся в тяжелом состоянии, — написал начальник ХОВА. — В результате обстрела повреждены два здания Детской железной дороги и четыре вагона, два частных дома, хозяйственное сооружение».

19:29. «Сегодня вечером Харьков вновь оказался под обстрелом. Были КАБы. Утром был ужас, действительно, у нас было 48 «Шахедов» утром, четыре КАБа и две ракеты. Мы еще тушим пожар, большой пожар, который горит на гражданском объекте, на производственном предприятии легкой промышленности. Мы не прекращаем спасательные работы. По нашей информации, там под завалами шесть человек, но очень тяжело идет локализация пожара. Не успели еще это локализовать, снова КАБы — и попадание, такое тяжелое попадание по этой локации. Это детская железная дорога, она пользуется безумным спросом, и всегда здесь очень много детей, людей, они отдыхают, тем более что сегодня выходной день, вечером. Конечно, здесь были люди, они отдыхали. И такой циничный обстрел по любимому месту отдыха харьковчан. К сожалению, есть погибший человек. К сожалению, есть раненые», — сказал мэр Харькова на месте «прилета».

Видео: пресс-служба КП «ХТС»

Количество пострадавших в Харькове тем временем возросло уже до 18.

«Медики госпитализировали еще одного пострадавшего. К этой минуте, количество раненых, находящихся в больницах города, достигло девяти. Среди них — три человека в тяжелом состоянии», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В ГСЧС уточнили: по городу было три, а не два «прилета».

«Одно попадание было у здания детской железной дороги. Погибла женщина, более 10 человек пострадали. Работники ГСЧС, Нацполиции и медики оказывали помощь пострадавшим и транспортировали их в автомобили экстренной медицинской помощи. Второй удар КАБ последовал на территории частного домовладения. Разрушена хозяйственная постройка. Произошел пожар на площади 5 кв. м. Третье попадание — в лесополосу возле жилого дома. Без пожара», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.