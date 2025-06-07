В Харькове — «прилет» по детской железной дороге, погибшая, уже 16 раненых

Около 17:30 в Харькове раздалось несколько взрывов. На этот раз враг атаковал центр города КАБами.

Дополнено в 19:04. Количество раненых из-за российского удара по зоне отдыха в центре Харькова возросло до 16, сообщил мэр Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что погибла женщина 30 лет.

Дополнено в 18:53. Армия РФ ударила по центру Харькова посреди выходного дня КАБами. «Прилеты» — рядом с Центральным парком, где было много людей, а также — территории детской железной дороги рядом.

«Здесь также находились работники. Это детская железнодорожная дорога. Один человек погиб на месте, женщина. Как минимум три человека еще получили ранения — в тяжелом состоянии они были госпитализированы в больницу. В настоящее время находятся все службы на местах, ГСЧС, обследует территорию на наличие еще возможно пострадавших. И работает также Национальная полиция и экстренная скорая медицинская помощь. За сутки у нас работают более 200 работников ГСЧС по всем абсолютно локациям, ликвидируя последствия, и более 60 единиц специализированной техники. Страна-террорист продолжает бить по исключительно гражданским объектам», — сказал на месте «прилета» начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: пресс-служба ХОВА

Дополнено в 18:34. Количество раненых в Харькове возросло до 10, погибший — один, написал мэр города Игорь Терехов.

Дополнено в 18:21. Враг ударил по детской железной дороге в Харькове КАБом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Последствия вражеских ударов КАБами по Харькову. Шевченковский район. В результате обстрела, предварительно, повреждено здание детской железнодорожной дороги. Киевский район. В результате обстрела поврежден частный жилой дом», — написал начальник ХОВА

Дополнено в 18:07. В результате вражеских ударов пять человек получили ранения, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов. Медики оказывают пострадавшим помощь.

Дополнено в 18.06. В результате вражеских ударов пять человек получили ранения, уточнил председатель ХОВА Олег Синегубов. Медики оказывают пострадавшим помощь.

Дополнено в 18:00. Мэр Игорь Терехов сообщает об одном погибшем из-за удара по центру городу. Есть несколько раненых.

17:57. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по Харькову КАБами.

Позже он уточнил, что в результате «прилетов» двух авиабомб по Шевченковскому району есть раненые.