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В Харькове погибла сотрудница КП, Терехов сообщил, что за предприятие горит

Происшествия 16:35   07.06.2025
Оксана Горун
В Харькове погибла сотрудница КП, Терехов сообщил, что за предприятие горит Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил новую информацию о последствиях масштабной атаки города БпЛА, ракетами и КАБами.

«К сожалению, разрушены и повреждены 68 ​​жилых домов, среди которых 64 — в Киевском районе города Харькова и четыре в Основянском районе города Харькова. Выбито 1200 окон, сейчас уже мы закрыли контуры на 50%. Продолжаем работу. К сожалению, есть погибшие люди. В настоящее время мы знаем, что погибли три человека, среди которых, к сожалению, женщина — работница нашего коммунального предприятия. Кроме этого, очень многие раненых. Обратились за помощью 22 человека. Есть люди, которые госпитализированы», — сказал Терехов.

Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»

Больше всего ударов ночью досталось гражданскому предприятию.

«Сейчас идет локализация, очень тяжелый пожар, потому что попадание «Шахедов» в предприятие легкой промышленности. Подчеркиваю, что никоим образом оно не касается военной тематики. Это предприятие легкой промышленности. Кстати, хочу сказать, два дня назад я был на этом предприятии, поздравлял в канун Дня легкой промышленности коллектив этого предприятия. Продолжаются спасательные работы, идет тушение пожара. Но, по нашей информации и информации ГСЧС, под завалами могут находиться люди», — отметил мэр.

Также он сообщил, что жители 9-этажки, в которой выгорели квартиры на трех этажах, отказались селиться в общежитиях — будут ночевать у родственников. Вопрос восстановления дома начали решать прямо в день «прилета».

«Сегодня уже были эксперты, как только нам разрешили работники ГСЧС, мы тоже встречались на этом объекте для того, чтобы сделать как можно быстрее всю проектно-сметную документацию, потому что конструктив пострадал, к сожалению, и нужно такое конструктивное решение по восстановлению этих подъездов девятиэтажного жилого дома. То есть сегодня мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее все восстанавливать», — пояснил Терехов.

Читайте также: «Нужно было спасать людей» — ГСЧС Харькова разбирала завалы под взрывы (видео)

Напомним,  ночью Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войныВзрывы звучали беспрерывно два часа подряд —  с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 16:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил новую информацию о последствиях масштабной атаки города БпЛА, ракетами и КАБами".