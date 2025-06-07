«Нужно было спасать людей» — ГСЧС Харькова разбирала завалы под взрывы (видео)

В Харькове продолжают ликвидировать последствия ночной массированной атаки. По городу было более 50 «прилетов». Спасатели ГСЧС работали, рискуя жизнью, но все же смогли вытащить женщину из-под завалов живой.

«Во время массированных атак, когда враг наносит несколько серий ударов — как беспилотниками, так и управляемыми авиабомбами, и этой ночью ракетами — мы, конечно, защищаем личный состав. Но непосредственно по жилому 9-этажному зданию, когда произошел пожар, когда нужно было спасать людей, конечно, к месту событий прибыли сотрудники ГСЧС. Удалось спасти женщину, удалось эвакуировать жителей, потушить пламя. И в таких условиях мы работаем уже более трех лет», — прокомментировал в эфире нацмарафона спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Он отметил, что удар по 9-этажке в Основянском районе Харькова частично повредил и разрушил квартиры на верхних этажах, произошел пожар на площади 600 квадратных метров. Также горели припаркованные рядом автомобили.

Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»

«К месту происшествия прибыли подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики. Сразу была организована эвакуация жильцов данного дома. Во время тушения пожара, именно на 7-м, 8-м и 9-м этажах, было установлено, что под завалами, в квартире на 8-м этаже, находится женщина, нуждающаяся в помощи, ее придавило… С помощью специнструментов разрезали остатки бетонных конструкций, достали женщину, транспортировали в автомобиль экстренной медицинской помощи. И дальше она была госпитализирована в лечебное учреждение. Кроме того, на 9-м этаже были обнаружены тела двух погибших. По состоянию на данный момент пожар ликвидирован, продолжаются аварийно-спасательные работы, продолжаются работы по разбору завалов», — сказал Василенко.

Именно в этой 9-этажке было наибольшее количество пострадавших — 12. В целом по городу погибли три человека, пострадал 21.

Сейчас продолжают тушить масштабный пожар на территории гражданского предприятия в Киевском районе Харькова.

«Предварительно в результате попадания 40 БпЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10 000 м кв.» — информировал ранее начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, ночью Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов.