Эффективность ПВО есть — спикер ВС ВСУ прокомментировал атаку на Харьков

Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в эфире нацмарафона назвал результат работы ПВО в Украине минувшей ночью «хорошим».

Напомним, по Харькову, по данным областной прокуратуры, в течение двух часов ударили более 50 БпЛА типа «Герань-2», четыре управляемые авиационные бомбы и одна ракета.

«Мы видели очередную атаку сегодня ночью. Атака на территорию Украины с применением ракет разных типов. Да, их было много сегодня. Всего шесть управляемых авиационных ракет с самолетов тактической авиации. Также две баллистические и одна крылатая ракета «Искандер-К». Но результаты, опубликованные уже на наших официальных источниках, вы видите, что есть хороший результат, эффективность противовоздушной обороны есть», — считает спикер Воздушных сил ВСУ.

Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»

Игнат пояснил, что враг часто акцентирует удары дронами по прифронтовым регионам, что и приводит к таким последствиям, как в Харькове.

«По Харьковскому сегодня ночному удару видны серьезные повреждения. Россия продолжает бить по мирным городам, страдают мирные жители – дома, многоэтажки. Это уже далеко не первая атака на этот областной центр. Было раньше, помните, что пол года и год назад частые удары ракетами С-300 – Харьков тоже страдал очень от таких нападений. Сейчас они, конечно, уменьшились, но враг прибег к массированным атакам ударными БпЛА. Десятки дронов сегодня атаковали Харьков. Есть пострадавшие среди местного населения», — констатировал Игнат.

Напомним, количество погибших в Харькове возросло до трех, еще 21 человек пострадал, среди них двое — дети. Взрывы в Харькове звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: большинство ударов пришлись по территории гражданского предприятия в Киевском районе города, там возник пожар на площади 10 тысяч квадратных метров, под завалами могут быть люди.