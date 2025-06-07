Погибших в Харькове — уже трое: видео с мест «прилетов»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о еще одном погибшем — жителе Основянского района в Харькове. ГСЧС и прокуратура опубликовали кадры последствий атаки на город.

«Еще один погибший в Основянском районе Харькова. Поэтому в результате террористического обстрела города трое харьковчан были убиты российской армией», — написал утром 7 июня Терехов.

Ранее Игорь Терехов сообщал, что количество погибших в Харькове возросло до двух, еще 17 человек пострадали, среди них двое — дети. Взрывы в Харькове звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: большинство ударов пришлись по территории гражданского предприятия в Киевском районе города, там возник пожар на площади 10 тысяч квадратных метров, под завалами могут быть люди.