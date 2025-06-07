В Харькове — прилеты в многоэтажки и частный дом, есть погибший (дополняется)
В Харькове — массированная атака, какой давно не было. Жители города сбились со счета взрывов, их — десятки.
Дополнено в 05:31. Один человек погиб и один ранен в результате российского удара по частному дому в Киевском районе Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.
Дополнено в 05:21. В результате удара вражеского БпЛА по Киевскому району Харькова пострадали три человека, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Еще семь человек пострадали в результате ударов по центру и Основянскому району.
Мэр Игорь Терехов уточнил: в Киевском районе — два попадания «Шахедов»: в частный дом и по территории высшего учебного заведения.
Дополнено в 05:16. Налет БпЛА на Харьков продолжается уже два часа. Также по городу били ракетами и КАБами. Жители насчитали порядка 55 взрывов.
Дополнено 04:56. Пострадавших в Харькове уже семеро, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 04:50. Уже шестеро пострадавших в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, город переживает самую масштабную атаку с начала войны, уже более 40 взрывов.
Дополнено в 04:25. В центре Харькова горит многоэтажка, под завалами есть люди, отметил городской голова.
«В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди. Больше часа продолжалась массированная комбинированная атака с воздуха на Харьков. Несколько десятков взрывов. Информация о последствиях уточняется. Еще группа вражеских беспилотников двигается на город», — проинформировал Игорь Терехов.
Дополнено в 04:20. Известно уже о двух ударах по многоэтажкам в Харькове — в Основянском районе и центре.
«Попадание «шахеда» в многоэтажное здание в центре города, возгорание квартир на нескольких этажах», — написал Терехов.
Мэр города Игорь Терехов сообщил: «В Основянском районе зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Есть пожар. В результате удара по центру двое пострадавших, среди них полуторамесячный младенец».
Также известно о многочисленных ударах БпЛА по территории гражданского предприятия в Киевском районе. Там возник масштабный пожар.
Напомним, взрывы в городе звучат с 03:10 утра. Вначале атаковали БпЛА, следом добавились ракеты и КАБы.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 05:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове — массированная атака, какой давно не было. Жители города сбились со счета взрывов, их — десятки".