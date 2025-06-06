Харьков атакуют КАБы и ракеты, есть «прилеты» в городе — Терехов
Харьковчане слышат взрывы в городе.
20:05
«Прилеты» российских ракет зафиксированы в Киевском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Информация о пострадавших в эту минуту не поступала. Информация уточняется», — заявил он.
19:55
«Город под ударами ракет. Будьте в укрытиях», — обратился к горожанам Игорь Терехов.
19:15
«Город атакуют вражеские кабы. Еще один прилет по промзоне Киевского района», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Ранее он уже сообщил о взрыве в промзоне Киевского района.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, КАБ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 20:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышат взрывы в городе. ".