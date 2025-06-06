Харьков атакуют КАБы и ракеты, есть «прилеты» в городе — Терехов

Харьковчане слышат взрывы в городе.

20:05

«Прилеты» российских ракет зафиксированы в Киевском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Информация о пострадавших в эту минуту не поступала. Информация уточняется», — заявил он.

19:55

«Город под ударами ракет. Будьте в укрытиях», — обратился к горожанам Игорь Терехов.

19:15

«Город атакуют вражеские кабы. Еще один прилет по промзоне Киевского района», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Ранее он уже сообщил о взрыве в промзоне Киевского района.