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Харьковом будут ездить автобусы из Италии: Терехов сообщил подробности

Общество 16:17   06.06.2025
Виктория Яковенко
Харьковом будут ездить автобусы из Италии: Терехов сообщил подробности Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в город прибудут 10 пассажирских автобусов из Турина.

«Это результат договоренностей, которых мы достигли во время моего визита в Италию в марте этого года. Благодарен губернатору Пьемонту Альберто Чирио и своему коллеге, мэру Турина, Стефано Ло Руссо за готовность помочь», – написал Терехов.

Он отметил, что автобусы уже готовятся к отправке и в скором времени будут работать на городских маршрутах. Подчеркивает, что в нынешних условиях это важно, ведь враг систематически обстреливает и уничтожает транспортную инфраструктуру Харькова.

«Напомню, что Харьков уже получает реальную поддержку в сфере общественного транспорта от многих европейских друзей – Нюрнберга, Брно, Пльзеня, а теперь еще и Турина. И именно эта помощь позволяет нам сохранять доступность передвижения по городу для людей и обеспечивать тот привычный ритм жизни, к которому мы привыкли, даже в условиях войны», — добавил мэр.

автобусы из Италии едут в Харьков
Фото: Игорь Терехов
автобусы из Италии едут в Харьков
Фото: Игорь Терехов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 16:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в город прибудут 10 пассажирских автобусов из Турина.".