Харьковом будут ездить автобусы из Италии: Терехов сообщил подробности
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в город прибудут 10 пассажирских автобусов из Турина.
«Это результат договоренностей, которых мы достигли во время моего визита в Италию в марте этого года. Благодарен губернатору Пьемонту Альберто Чирио и своему коллеге, мэру Турина, Стефано Ло Руссо за готовность помочь», – написал Терехов.
Он отметил, что автобусы уже готовятся к отправке и в скором времени будут работать на городских маршрутах. Подчеркивает, что в нынешних условиях это важно, ведь враг систематически обстреливает и уничтожает транспортную инфраструктуру Харькова.
«Напомню, что Харьков уже получает реальную поддержку в сфере общественного транспорта от многих европейских друзей – Нюрнберга, Брно, Пльзеня, а теперь еще и Турина. И именно эта помощь позволяет нам сохранять доступность передвижения по городу для людей и обеспечивать тот привычный ритм жизни, к которому мы привыкли, даже в условиях войны», — добавил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобусы, Игорь Терехов, Италия, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 16:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в город прибудут 10 пассажирских автобусов из Турина.".