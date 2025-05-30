«Шахеды» против троллейбусов» — Зеленский отреагировал на удар по Харькову 📹

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку БпЛА на Харьков 30 мая.

«Российские «Шахеды» против обычных троллейбусов. Это был удар по Харькову – по меньшей мере, восемь «Шахедов» разбили троллейбусное депо и повредили еще и обычные многоквартирные дома рядом. Типичный российский удар по обычной жизни людей», – написал Зеленский.

Он отметил, что всего за ночь оккупанты применили 90 ударных беспилотников и две баллистические ракеты. Абсолютное большинство из них – по гражданской инфраструктуре.

«Российская стратегия – просто в том, чтобы разрушать жизнь. Россия не откажется от этой стратегии без достаточного давления на нее. Даже разговоры о паузах в давлении или ослаблении санкций в Москве воспринимают как политический выигрыш и побуждают их к дальнейшим ударам и игнорированию дипломатии. Следует быть решительными и сильными всем в мире – Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира. Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность», – призвал президент.

Видео: Владимир Зеленский

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове после 03:00. Город атаковали вражеские БпЛА. Известно, что по Слободскому району ударили восемь дронов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом оказалось коммунальное предприятие. Он уточнил, что атаковали депо, где проходили ремонт и обслуживание троллейбусы. В результате ударов пострадали 84-летняя и две 61-летние женщины.