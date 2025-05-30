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Что с общественным транспортом в Харькове после атаки БпЛА, сообщил Синегубов

Происшествия 12:08   30.05.2025
Виктория Яковенко
Что с общественным транспортом в Харькове после атаки БпЛА, сообщил Синегубов Фото: Игорь Терехов/Telegram

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал, какие последствия повлекли за собой удары вражеских БпЛА по троллейбусному депо в Харькове.

«Ситуация тяжелая. Город Харьков и власти принимают все необходимые меры, чтобы стабилизировать пассажирские перевозки. Потеря достаточно ощутима. Один троллейбус был уничтожен полностью, более 30 получили повреждения. Для прифронтового города, где значительно пострадал автопарк и в 2022-м, и в 2023-м, и в 2024-м годах, конечно, это существенная потеря. У нас работает метрополитен, поэтому пассажирские перевозки не должны пострадать», — сказал Синегубов.

Он уточнил, что ночью регион атаковал 51 «Шахед». Синегубов назвал это «аномальным количеством».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове после 03:00. Город атаковали вражеские БпЛА. Известно, что по Слободскому району ударили восемь дронов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом оказалось коммунальное предприятие. Он уточнил, что атаковали депо, где проходили ремонт и обслуживание троллейбусы. В результате ударов пострадали 84-летняя и две 61-летние женщины.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал, какие последствия повлекли за собой удары вражеских БпЛА по троллейбусному депо в Харькове.".