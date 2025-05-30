По Харьковщине били ракетами С-300 и Х-35 и полусотней БпЛА — Синегубов
За минувшие сутки Харьковская область пережила массированный российский обстрел. По региону ударили четырьмя ракетами и 51 БпЛА («Шахедами» и «Геранями»).
Такие данные привел начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вражеские удары получили г. Харьков и шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, из них два ребенка. В г. Харьков пострадали 84-летняя и две 61-летние женщины; в с. Васильев Хутор Чугуевской громады пострадали девушки 14 и 16 лет, женщины 63, 54, 32, 26 лет и мужчины 56, 41 и 31 лет», — проинформировал Синегубов.
По его данным, в Харькове повреждено остекление 33 многоквартирных домов, троллейбусное депо, 39 троллейбусов. В Чугуевском районе — восемь частных домов, фермерское хозяйство, трактор, погрузчик, погибли пять коров, ранены четыре коровы. В Изюмском районе повреждены три частных дома, два автомобиля и склады. В Купянском районе — автомобиль.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, пострадавшие, прилеты, ракети, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 09:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки Харьковская область пережила массированный российский обстрел. По региону ударили четырьмя ракетами и 51 БпЛА («Шахедами» и «Геранями»)".