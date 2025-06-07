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«Надеюсь, будет реакция, что нужно усилить Харьков» — TLK news о ночи ужаса

Политика 05:49   07.06.2025
Оксана Горун
«Надеюсь, будет реакция, что нужно усилить Харьков» — TLK news о ночи ужаса Фото: ХГС

Автор популярного мониторингового канала «TLK news» Андрей написал эмоциональный пост по итогам двухчасового террора, который пережил ночью и утром 7 июня Харьков.

«Точную информацию по количеству прилетов — сообщу позже. Надеюсь, будет какая-то еб…я реакция на то, что нужно усилить Харьков. Писать об этом — за…ло. Просить — тоже. МВГ (мобильным огневым группам — Ред.) — низкий поклон, именно парням, что работали сегодня вокруг города. Крайне жаль, что совковые истории из мобильной группы, делают ее «не мобильной» и запрещают смещаться «из своей зоны ответственности», дабы «а вдруг он пойдет в нашу сторону, а нас там нет, а по бумажкам мы должны стоять тут». В итоге заходят все через пару групп, которые не могут сбить их, и они дальше летят на город. Не могут, потому что на этой точке просто мало групп. Все это из общения с группами МВГ, когда ездил к ним в гости. Нужно хотя ПРОБОВАТЬ что-то менять и смотреть на результат сбитий. Молчу уже про другие вещи. Вообще в целом нужно что-то пробовать, а не смотреть на эту всю х..ню», — написал админ TLK news.

Взрывы в Харькове звучали беспрерывно два часа подряд —  с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 «прилетов». Мэр Игорь Терехов сообщил об ударах по двум многоэтажкам: в центре и Основянском районе, а также — по частному дому, гражданскому предприятию и территории вуза — в Киевском.  Известно об одном погибшем и порядка десятка пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 05:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автор популярного мониторингового канала «TLK news» Андрей написал эмоциональный пост по итогам двухчасового террора, который пережил ночью и утром 7 июня Харьков".