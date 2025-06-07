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«Две недели как назначили» — в Харькове погибла руководитель Малой Южной

Происшествия 20:15   07.06.2025
Оксана Горун
«Две недели как назначили» — в Харькове погибла руководитель Малой Южной Фото: Олег Синегубов/Telegram

О смерти коллеги сообщил глава правления АТ «Укрзалізниця» Александр Перцовский. Также из-за ударов КАБами в Харькове ранены железнодорожники.

«Удар пришелся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной, нашей детской железной дороги Харькова. Из соображений безопасности ее не открываем — отменили открытие, так что учеников или посетителей не было на месте, и они в безопасности! Страшно вообразить, что было бы в противном случае. Впрочем, удар унес жизнь руководителя заведения — молодой сотрудницы, две недели как назначили», — написал Перцовский.

Он сообщил, что ранены четыре железнодорожника. Позже уточнил: одного из них оперируют, угрозы жизни других нет.

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Напомним, около 17:30 7 июня в Харькове раздалось несколько взрывов. Четыре КАБа ударили по центру города — рядом с популярными зонами отдыха (Центральным парком и детской железной дорогой). На месте погибла 30-летняя женщина, еще не менее 18 человек ранены, из них трое — в тяжелом состоянии.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 20:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти коллеги сообщил глава правления АТ «Укрзалізниця» Александр Перцовский. Также из-за ударов КАБами в Харькове ранены железнодорожники".