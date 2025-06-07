«Две недели как назначили» — в Харькове погибла руководитель Малой Южной
О смерти коллеги сообщил глава правления АТ «Укрзалізниця» Александр Перцовский. Также из-за ударов КАБами в Харькове ранены железнодорожники.
«Удар пришелся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной, нашей детской железной дороги Харькова. Из соображений безопасности ее не открываем — отменили открытие, так что учеников или посетителей не было на месте, и они в безопасности! Страшно вообразить, что было бы в противном случае. Впрочем, удар унес жизнь руководителя заведения — молодой сотрудницы, две недели как назначили», — написал Перцовский.
Он сообщил, что ранены четыре железнодорожника. Позже уточнил: одного из них оперируют, угрозы жизни других нет.
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Напомним, около 17:30 7 июня в Харькове раздалось несколько взрывов. Четыре КАБа ударили по центру города — рядом с популярными зонами отдыха (Центральным парком и детской железной дорогой). На месте погибла 30-летняя женщина, еще не менее 18 человек ранены, из них трое — в тяжелом состоянии.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", железная дорога, кабы, новости Харькова, погибшая, поранені, прилет;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 20:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти коллеги сообщил глава правления АТ «Укрзалізниця» Александр Перцовский. Также из-за ударов КАБами в Харькове ранены железнодорожники".