Это нельзя игнорировать — Зеленский отреагировал на удары по центру Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский, который в течение дня никак не комментировал ночной, самый массированный удар по Харькову с начала войны, сделал заявление после «прилета» КАБов по центру города.

«По состоянию на данный момент в Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб. Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе – рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм. И это длится уже более трех лет полномасштабной войны. Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-нибудь игра. Каждый день мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение России к миру», — написал Зеленский.

Напомним, около 17:30 7 июня в Харькове раздалось несколько взрывов. Четыре КАБа ударили по центру города — рядом с популярными зонами отдыха (Центральным парком и детской железной дорогой). На месте погибла 30-летняя женщина, еще не менее 18 человек ранены, из них трое — в тяжелом состоянии.