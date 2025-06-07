В Харькове повреждены 56 зданий: в мэрии сообщили, сколько — существенно

В Харькове коммунальщики с самого утра 7 июня ликвидируют последствия массовых «прилетов», а руководство города подсчитывает убытки и разрушения.

Дополнено в 09:50. В Харьковском горсовете обновили данные о разрушениях в городе.

«В результате ночной атаки в Киевском и Основянском районах разрушениям подверглись 56 домов. По состоянию на 9:00 у пяти из них зафиксировано повреждение конструктивных элементов. В общей сложности выбито 884 окна и 187 балконных остеклений. Также повреждено 13 дверей и 13 кровель», — обновила информацию пресс-служба Харьковского горсовета.

09:33. «По предварительным данным, повреждены 43 здания, в том числе 23 многоквартирных дома и 15 частных домовладений. В четырех жилых домах повреждены конструктивные элементы. Значительные разрушения получило также гражданское предприятие. В общей сложности было выбито более 800 окон и около 190 балконных остеклений, а также повреждено 12 кровель», — привела первые данные пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, количество погибших в Харькове возросло до трех, еще 21 человек пострадал, среди них двое — дети. Взрывы в Харькове звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: большинство ударов пришлись по территории гражданского предприятия в Киевском районе города, там возник пожар на площади 10 тысяч квадратных метров, под завалами могут быть люди.