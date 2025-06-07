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В Харькове повреждены 56 зданий: в мэрии сообщили, сколько — существенно

Происшествия 09:50   07.06.2025
Оксана Горун
В Харькове повреждены 56 зданий: в мэрии сообщили, сколько — существенно Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове коммунальщики с самого утра 7 июня ликвидируют последствия массовых «прилетов», а руководство города подсчитывает убытки и разрушения.

Дополнено в 09:50. В Харьковском горсовете обновили данные о разрушениях в городе.

«В результате ночной атаки в Киевском и Основянском районах разрушениям подверглись 56 домов. По состоянию на 9:00 у пяти из них зафиксировано повреждение конструктивных элементов. В общей сложности выбито 884 окна и 187 балконных остеклений. Также повреждено 13 дверей и 13 кровель», — обновила информацию пресс-служба Харьковского горсовета.

09:33. «По предварительным данным, повреждены 43 здания, в том числе 23 многоквартирных дома и 15 частных домовладений. В четырех жилых домах повреждены конструктивные элементы. Значительные разрушения получило также гражданское предприятие. В общей сложности было выбито более 800 окон и около 190 балконных остеклений, а также повреждено 12 кровель», — привела первые данные пресс-служба Харьковского горсовета.

в Харькове устраняют последствия прилета по Красношкольной набережной 7 июня 2025 2
Фото: пресс-служба ХГС

Напомним, количество погибших в Харькове возросло до трех, еще 21 человек пострадал, среди них двое — дети. Взрывы в Харькове звучали беспрерывно два часа подряд —  с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: большинство ударов пришлись по территории гражданского предприятия в Киевском районе города, там возник пожар на площади 10 тысяч квадратных метров, под завалами могут быть люди.

в Харькове устраняют последствия прилета по Красношкольной набережной 7 июня 2025 3
Фото: пресс-служба ХГС

Читайте также: Харьков усеян обломками дронов и бомб, погибшую опознают по ДНК — Болвинов

в Харькове устраняют последствия прилета по Красношкольной набережной 7 июня 2025 4
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 09:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики с самого утра 7 июня ликвидируют последствия массовых «прилетов», а руководство города подсчитывает убытки и разрушения".