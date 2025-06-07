Харьков усеян обломками дронов и бомб, погибшую опознают по ДНК — Болвинов

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что две погибших в 9-этажке в г. Харьков — женщины.

«Тела двух погибших обнаружили под завалами на верхних этажах пораженной россиянами многоэтажки. Это две женщины. Одну из них можно узнать по татуировке, другую будем идентифицировать с помощью ДНК. В общем, по состоянию на сейчас — трое погибших. Работаем на местах российских ударов, задействовано более трехсот полицейских – сейчас город усеян обломками дронов, ракет и авиабомб. Такого количества вражеского оружия, которое прилетело бы в течение всего двух часов, Харьков еще не видел», — написал Болвинов в Facebook.

На местах работают взрывотехники. Болвинов передал от них предупреждение: «Остатки российского оружия могут быть опасными, обломков много, поэтому ни в коем случае не прикасайтесь и не приближайтесь».

Главный следователь области также сообщил, что среди пострадавших — двое сотрудников Нацполиции.

«Старший дознаватель оказалась под завалами после вражеского удара, ее привалило плитой перекрытия между восьмым и девятым этажами, в тяжелом состоянии она сейчас находится в больнице. Серьезные ожоги лица получил 23-летний участковый», — отметил Болвинов.

Напомним, количество погибших в Харькове возросло до трех, еще 18 человек пострадали, среди них двое — дети. Взрывы в Харькове звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: большинство ударов пришлись по территории гражданского предприятия в Киевском районе города, там возник пожар на площади 10 тысяч квадратных метров, под завалами могут быть люди.