Харьков усеян обломками дронов и бомб, погибшую опознают по ДНК — Болвинов
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что две погибших в 9-этажке в г. Харьков — женщины.
«Тела двух погибших обнаружили под завалами на верхних этажах пораженной россиянами многоэтажки. Это две женщины. Одну из них можно узнать по татуировке, другую будем идентифицировать с помощью ДНК. В общем, по состоянию на сейчас — трое погибших. Работаем на местах российских ударов, задействовано более трехсот полицейских – сейчас город усеян обломками дронов, ракет и авиабомб. Такого количества вражеского оружия, которое прилетело бы в течение всего двух часов, Харьков еще не видел», — написал Болвинов в Facebook.
На местах работают взрывотехники. Болвинов передал от них предупреждение: «Остатки российского оружия могут быть опасными, обломков много, поэтому ни в коем случае не прикасайтесь и не приближайтесь».
Главный следователь области также сообщил, что среди пострадавших — двое сотрудников Нацполиции.
«Старший дознаватель оказалась под завалами после вражеского удара, ее привалило плитой перекрытия между восьмым и девятым этажами, в тяжелом состоянии она сейчас находится в больнице. Серьезные ожоги лица получил 23-летний участковый», — отметил Болвинов.
Читайте также: «Вверх не смотрите» — как доставали женщину из-под завалов в Харькове (видео)
Напомним, количество погибших в Харькове возросло до трех, еще 18 человек пострадали, среди них двое — дети. Взрывы в Харькове звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: большинство ударов пришлись по территории гражданского предприятия в Киевском районе города, там возник пожар на площади 10 тысяч квадратных метров, под завалами могут быть люди.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, ДНК, массированная атака, новости Харькова, обломки, полиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков усеян обломками дронов и бомб, погибшую опознают по ДНК — Болвинов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что две погибших в 9-этажке в г. Харьков — женщины".