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Харьков усеян обломками дронов и бомб, погибшую опознают по ДНК — Болвинов

Происшествия 09:00   07.06.2025
Оксана Горун
Харьков усеян обломками дронов и бомб, погибшую опознают по ДНК — Болвинов Фото: Олег Синегубов/Telegram

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что две погибших в 9-этажке в г. Харьков — женщины.

«Тела двух погибших обнаружили под завалами на верхних этажах пораженной россиянами многоэтажки. Это две женщины. Одну из них можно узнать по татуировке, другую будем идентифицировать с помощью ДНК. В общем, по состоянию на сейчас — трое погибших. Работаем на местах российских ударов, задействовано более трехсот полицейских – сейчас город усеян обломками дронов, ракет и авиабомб. Такого количества вражеского оружия, которое прилетело бы в течение всего двух часов, Харьков еще не видел», — написал Болвинов в Facebook.

На местах работают взрывотехники. Болвинов передал от них предупреждение: «Остатки российского оружия могут быть опасными, обломков много, поэтому ни в коем случае не прикасайтесь и не приближайтесь».

Главный следователь области также сообщил, что среди пострадавших — двое сотрудников Нацполиции.

«Старший дознаватель оказалась под завалами после вражеского удара, ее привалило плитой перекрытия между восьмым и девятым этажами, в тяжелом состоянии она сейчас находится в больнице. Серьезные ожоги лица получил 23-летний участковый», — отметил Болвинов.

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Напомним, количество погибших в Харькове возросло до трех, еще 18 человек пострадали, среди них двое — дети. Взрывы в Харькове звучали беспрерывно два часа подряд —  с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: большинство ударов пришлись по территории гражданского предприятия в Киевском районе города, там возник пожар на площади 10 тысяч квадратных метров, под завалами могут быть люди.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 09:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что две погибших в 9-этажке в г. Харьков — женщины".