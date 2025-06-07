«Вверх не смотрите» — как доставали женщину из-под завалов в Харькове (видео)

Спасатели ГСЧС показали кадры операции, которую провели в многоэтажке Основянского района в Харькове 7 июня.

Российский «шахед» разрушил и поджег несколько верхних этажей дома. В нем погибли два человека, но одну женщину удалось достать из-под завалов живой.

На видео спасатели призывают пострадавшую не смотреть вверх, пока они распиливают завалившие ее конструкции. Женщину передали медикам, ей оказывают помощь.

Напомним, количество погибших в Харькове возросло до трех, еще 18 человек пострадали, среди них двое — дети. Взрывы в Харькове звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: большинство ударов пришлись по территории гражданского предприятия в Киевском районе города, там возник пожар на площади 10 тысяч квадратных метров, под завалами могут быть люди.