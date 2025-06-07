«Вверх не смотрите» — как доставали женщину из-под завалов в Харькове (видео)
Спасатели ГСЧС показали кадры операции, которую провели в многоэтажке Основянского района в Харькове 7 июня.
Российский «шахед» разрушил и поджег несколько верхних этажей дома. В нем погибли два человека, но одну женщину удалось достать из-под завалов живой.
На видео спасатели призывают пострадавшую не смотреть вверх, пока они распиливают завалившие ее конструкции. Женщину передали медикам, ей оказывают помощь.
Читайте также: «Надеюсь, будет реакция, что нужно усилить Харьков» — TLK news о ночи ужаса
Напомним, количество погибших в Харькове возросло до трех, еще 18 человек пострадали, среди них двое — дети. Взрывы в Харькове звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: большинство ударов пришлись по территории гражданского предприятия в Киевском районе города, там возник пожар на площади 10 тысяч квадратных метров, под завалами могут быть люди.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС, завали, массированная атака, новости Харькова, прилеты, спасли, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Вверх не смотрите» — как доставали женщину из-под завалов в Харькове (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС показали кадры операции, которую провели в многоэтажке Основянского района в Харькове 7 июня".